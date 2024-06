Anticipazioni Endless Love, puntata 26 giugno 2024/ Kemal vuole indagare su Emir ma…

Anticipazioni Endless Love, 26 giugno 2024: cena in famiglia per Ozan e Zeynep

Nuovo appuntamento, domani mercoledì 26 giugno 2024, con la soap turca Endless Love nel pomeriggio di Canale 5; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity per la nuova puntata, Leyla dopo essere stata aggredita riceve numerose attenzioni sia da Galip che da Onder. Nel frattempo Kemal è intenzionato ad indagare sulla misteriosa aggressione di cui è stata vittima la donna: l’ingegnere vuole ottenere le prove per incastrare Emir, convinto che sia stata opera del diabolico imprenditore, ma non troverà soluzioni.

Intanto fervono i preparativi per la cena che coinvolgerà le famiglie di Zeynep e Ozan: la coppia sta per avere un bambino ed è pronta a festeggiare la gravidanza della ragazza a casa di Fehime. Una decisione presa da Ozan con l’obiettivo di appianare le divergenze tra la madre e la moglie, coinvolte in numerosi battibecchi e provocazioni negli ultimi giorni.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Endless Love andate in onda come sempre nei pomeriggi di Canale 5, le tensioni tra Vildan e Zeynep non accennano a placarsi e fanno soffrire e non poco Ozan, preoccupato per la situazione venutasi a creare in famiglia tra la moglie e la madre. Per questo il ragazzo interviene in difesa della sua amata e, per superare le divergenze e tentare la riconciliazione tra le due donne, propone loro di unire le due famiglie in una cena con l’obiettivo di festeggiare la gravidanza di Zeynep.

Nel frattempo Kemal e Nihan soffrono per la loro distanza: dopo che il loro nascondiglio segreto è stato scoperto da Emir, la coppia non ha più modo di stare insieme. L’ingegnere però continua a sospettare del suo rivale, a suo dire coinvolto nella mancata fuga cui la pittrice ha dovuto rinunciare.

