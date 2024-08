Dopo il grande ritorno della serie tv – previsto per questa sera – intrisa di mistero e gusto per il ‘giallo’ l’attenzione non può che focalizzarsi fin da subito sulle gustose anticipazioni Harry Wild – La signora del delitto 2, in vista della prossima puntata fissata al 30 agosto 2024. Come di consueto, la narrazione all’insegna degli intrighi sarà scandita da ben due episodi: rispettivamente i numeri 3 e 4 della seconda stagione.

Anticipazioni Harry Wild - La signora del delitto 2, puntata 23 agosto 2024/ Il misterioso assassinio di Ray

Ancora una volta Harry e Fergus saranno alle prese con nuovi casi da dirimere, nuove circostanze intricate e le anticipazioni di Harry Wild – La signora del delitto 2 in vista della prossima puntata del 30 agosto 2024 promettono scintille. Si partirà con il primo episodio dal titolo originale “A Botox a day keeps the Mortician in Pay”, seguito da “Orla Wild’s wicked wicked ways”; tuffiamoci ora nelle anticipazioni Harry Wild – La signora del delitto 2 per scoprire cosa succederà il prossimo 30 agosto 2024.

Anticipazioni Law e Order 21, puntata 26 agosto 2024/ Benson e Stabler uniscono le forze

‘Fantasmi’ del passato ed enigmi da risolvere… Questo e tanto altro con le anticipazioni Harry Wild – La signora del delitto 2

Il primo episodio racconta di una damigella d’onore trovata senza vita nel bel mezzo di una festa di addio al nubilato. Dopo le prime indagini emerge un avvelenamento piuttosto sui generis dato che, nonostante in molti abbiano bevuto la medesima bevanda, solo la giovane ne ha subito gli effetti nefasti. Stando alle anticipazioni di Harry Wild – La signora del delitto 2 per il 30 agosto 2024 Harry e Gergus lavoreranno sodo per arrivare in fondo a quello che sembra un vero e proprio enigma e scovare l’assassino risulterà essere un’impresa piuttosto ardua.

Come finisce Chicago Med 9? Anticipazioni ultima puntata 28 agosto 2024/ Colpi di scena e improvvisi addii

Nel secondo episodio del prossimo 30 agosto 2024 – per le anticipazioni Harry Wild – La signora del delitto 2 – è previsto un ritorno dal passato che desterà non poco l’emotività di Orla. Si tratta di un uomo di nome Ben Finnegan, ricercato dalla polizia e che cercherà proprio nella donna un supporto fondamentale per sfuggire all’accusa di omicidio a suo dire infondanta. Ora, inizialmente spaesata e confusa, non potrà che chiedere aiuto, seppur controvoglia, ad Harry.