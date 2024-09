Anticipazioni I Leoni di Sicilia puntata del 17 settembre 2024: Giulia resta incinta

Dopo essere stata trasmessa su Disney+ è arrivata in chiaro. Ogni martedì Rai1 in prima serata trasmettere la serie incentrata sulla famiglia Florio e dalle anticipazioni su I Leoni di Sicilia si scopre che cosa accadrà nella prossima puntata in onda martedì 17 settembre 2024. Vincenzo è uno degli uomini più ricchi della Sicilia dell’800 e non ha neanche 30 anni, nonostante le sue enormi ricchezze non ha un titolo immobiliare e per questo la madre lo invita a sposarsi con una nobildonna.

Chi è la fidanzata Filippo Scarafia: "Sono legato a una donna riservata”/ "Non metto fretta all'amore"

Le anticipazioni Il Leoni di Sicilia svelano che Vincenzo, però, non seguirà alla lettera i consigli della mamma dato che si innamorerà perdutamente di Giulia Portalupi, una giovane ragazza figlia di un mercante lombardo. I due inizieranno una relazione sentimentale fatta di passione. Ben presto, tuttavia, ci sarà il colpo di scena Giulia scoprirà di essere incinta di Vincenzo ma quest’ultimo non reagirà bene alla notizia della gravidanza e non avrà alcuna intenzione di prendersi le sue responsabilità tanto da voler interrompere ogni tipo di incontro con Giulia. Intanto i genitori della ragazza decideranno di mandarla a Genova dalla zia, ma all’ultimo momento la sua nave non verrà fatta partire a causa dell’emergenza colera.

Pietro Masotti, chi è la fidanzata Marta/ La coppia sogna di avere un figlio

I Leoni di Sicilia anticipazioni prossima puntata: trama, cast e curiosità della fiction di Rai1

Svelate le anticipazioni su I Leoni di Sicilia non resta che sottolineare che la nuova fiction di Rai1, ambientata nella Sicilia dell’800, la serie è composta di quattro puntate ed è tratta dal libro omonimo di Stefania Auci. È composta di quattro puntate per un totale di otto episodi e l’ultima andrà in onda il 1 ottobre. La regia è di Paolo Genovese mentre per quanto riguarda il cast ad impersonare i personaggi principali ci sono attori del calibro di Michele Riondino, Miriam Leone, Paolo Briguglia, Ester Pantano, Donatella Finocchiario e tanti altri.

Anticipazioni I leoni di Sicilia, prima puntata 10 settembre 2024/ Vincenzo eredita l'attività della famiglia

La trama della fiction I leoni di Sicilia è partita dalla storia di Paolo Florio che decide di portare la sua famiglia, la moglie e il figlio, a Palermo. Qui inizia l’impresa di Vincenzo che, ormai uomo, riesce a traghettare la drogheria di famiglia in un contesto molto più ampio puntando sull’industrializzazione e l’innovazione, spinto anche da Giulia. Il personaggio interpretato da Miriam Leone scardinerà i canoni dell’epoca, stando accanto all’uomo che ama che non la sposerà, se non quando metterà al mondo il loro terzo figlio, un maschio. Il tormento di Vincenzo sarà sempre quello di non essere entrato nell’aristocrazia e, per raggiungere questo scopo, rovinerà la vita del figlio.