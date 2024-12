Dopo lo stop dovuto alle festività natalizie Il Paradiso delle Signore torna in onda oggi, lunedì 30 dicembre 2024, su Rai Uno con nuovi ed intriganti episodi che come al solito faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi infatti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, stando alle anticipazioni trapelate sul web tante saranno le novità e i colpi di scena. L’amata soap tiene compagnia ai suoi tantissimi fan da lunedì a venerdì alle 16 e con le sue interessanti vicende li tiene incollati al televisore, in termini di ascolti conquista sempre ottimi risultati.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi de Il Paradiso delle Signore sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Le anticipazioni fanno sapere che nella puntata che andrà in onda domani, martedì 31 dicembre 2024, le Veneri non vedranno l’ora di festeggiare il Capodanno, infatti lo stanno aspettando con molto entusiasmo ma dovranno fare i conti con un tranello di Concetta e Ciro. Quale? Si ritroveranno tutti a dare una mano con i lavori nella casa in cui Elvira e Salvo andranno a vivere dopo le nozze.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 31 dicembre 2024: Don Saverio non approva la lettera di Clara e Alfredo, Tancredi furioso

I telespettatori assisteranno ad altre interessanti novità nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni rivelano che nella puntata che andrà in onda martedì 31 dicembre 2024 Don Saverio non approverà affatto la lettera che Alfredo e Clara hanno scritto per i genitori della ragazza.

Nel frattempo Tancredi andrà su tutte le furie non appena scoprirà che Odile non lo ha consultato in merito ad alcune decisioni importanti che riguardano la Galleria Milano Moda. Lei però non si lascerà scoraggiare dalla sua rabbia, consapevole di avere l’appoggio di Umberto in modo sfacciato proporrà una collaborazione con Il Paradiso. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Enrico e Marta trascorreranno il Capodanno con Anita, lei però non reagirà bene quando li sorprenderà mentre si baciano.

