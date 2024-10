Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore Marta ha avuto un malore che le aveva fatto perdere i sensi all’improvviso, le anticipazioni rivelano che nella puntata che andrà in onda giovedì 24 ottobre 2024 tornerà a casa dall’ospedale. La fotografa a Villa Guarnieri verrà accolta con gioia e affetto dai suoi familiari ma non è a conoscenza del fatto che a salvarle la vita è stato Enrico Brancaccio. Durante una chiacchierata con Guarnieri Giulia Furlan rivelerà che non ha nessuna intenzione di disegnare a prezzi economici la collezione proposta da Odile perché pensa che la Galleria Milano Moda debba mantenere la sua unicità.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9 fanno poi sapere che nell’episodi di giovedì 24 ottobre 2024 Alfredo e Clara vivranno un magico momento della loro amicizia dopo che avranno pedalato insieme per provare il nuovo cambio di Perico. Per un istante lei non penserà al suo allenatore francese Jerome.

Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni giovedì 24 ottobre 2024: Matteo e Botteri parlano della spia, Armando diventa sospettoso

Nel nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda giovedì 24 ottobre 2024, Mario e Roberto appariranno più complici e innamorati che mai, da quando hanno iniziato a vivere insieme sono davvero felici. La convivenza procede infatti a gonfie vele e sono entusiasti di ritrovarsi nella stessa casa la sera, di cenare insieme e godersi la quotidianità. Intanto, Botteri manifesterà a Matteo i suoi sospetti in merito ad una possibile spia nel grande magazzino.

Dopo aver parlato con Botteri il ragioniere Portelli avviserà subito Umberto temendo che qualcuno indagando possa arrivare a lui. I due parleranno della questione dopo la chiusura dei negozi e per pura casualità Armando assisterà di nascosto al loro incontro in piazza. Vedendoli discutere in modo animato inizierà ad avere dei sospetti. Cos’altro succederà a Il Paradiso delle Signore? Le anticipazioni non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei nuovi episodi per scoprire tutto quello che accadrà.