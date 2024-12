Nuovi colpi di scena in vista a La Promessa, nota soap opera spagnola in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19.39. Tantissimi sono i telespettatori che quotidianamente si piazzano davanti al televisore per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti, questi con le loro intriganti vicende catturano non poco l’attenzione dei fan. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio che verrà trasmesso domani, martedì 10 dicembre 2024, le puntate sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Dopo un periodo di assenza Jimena è tornata alla Promessa e proverà in ogni modo a ricevere le attenzioni di Manuel. Abel vorrebbe svelare la verità sulla gravidanza, lei però per impedirglielo si toglierà uno spillone dall’acconciatura e lo minaccerà. Le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che nella puntata di martedì 10 dicembre 2024 dirà ad Abel che sarà lei stessa a rivelare la verità sulla dolce attesa al marito, però solo dopo aver riconquistato la sua fiducia.

La Promessa, anticipazioni 10 dicembre 2024: Manuel non vuole riconciliarsi con Jimena, Cruz furiosa

Manuel non ha nessuna intenzione di riconciliarsi con la moglie, le anticipazioni de La Promessa rivelano che dirà chiaramente che il loro matrimonio è giunto definitivamente al capolinea. Intanto Abel visiterà Virtudes ma non capirà cosa abbia scaturito quello strano attacco. Cruz andrà su tutte le furie contro Don Alonso nell’episodio di martedì 10 dicembre 2024 per il fatto che lui abbia assecondato Catalina. Quest’ultima lo ha convinto ad includere nel business delle marmellate anche Don Lorenzo, dovranno quindi dividere i loro compensi.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nella puntata che andrà in onda domani Maria non riuscirà a trovare la borsa con i soldi che aveva nascosto, questo la renderà molto nervosa. Nel frattempo De La Mata, nonostante l’accordo tra Pelayo e il marchese, vorrà ancora più soldi e li chiederà a Cavendish. Intanto Ayala svelerà a Petra di voler acquisire il il 25% della tenuta, per raggiungere il suo scopo dovrà però continuare a frequentare Margarita e dovrà coinvolgerla nel suo piano.