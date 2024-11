Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa accadrà nel weekend, nelle puntate che andranno in onda sabato 16 e domenica 17 novembre 2024. La nota soap opera spagnola tiene compagnia ai telespettatori tutti i giorni su Rete 4 alle 19.39 e con le sue intriganti vicende riesce sempre a catturare non poco l’attenzione di moltissimi telespettatori. Questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti, colpi di scena e novità non mancano mai.

Nei precedenti episodi de La Promessa Jana e Manuel si sono ritrovati e tra loro è scattato un bacio passionale. Le anticipazioni fanno sapere che nell’episodio di sabato 16 novembre 2024 lui resterà molto sorpreso quando scoprirà che Abel era già al corrente della loro relazione, anche se non ne ha mai parlato apertamente. Petra continua a soffrire molto per la morte di Feliciano, per dimostrarle il suo affetto il conte de Ayala le farà un regalo e prometterà alla donna che scoprirà la verità in merito alla morte di suo figlio. I loro sospetti ricadranno su Cruz.

Pelayo e Catalina rientreranno prima del previsto dalle terme, lei deciderà di affrontarlo nella puntata che andrà in onda sabato 16 novembre 2024. Le anticipazioni de La Promessa rivelano che la marchesina gli dirà di non aver capito perché è diffidente nei confronti di Cavendish, lui le spiegherà di aver agito in quel modo per evitare formalità e per non affrontare vecchie conoscenze che gli ricorderebbero la morte dei suoi genitori. Nel frattempo Maria si dedicherà allo sciopero e farà una promessa ai domestici, quella di ottenere migliori condizioni lavorative per tutti loro.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nell’episodio di domenica 17 novembre 2024 Pelayo chiederà scusa a Don Alonso per il suo comportamento, lui accetterà le sue scuse e si lascerà tutto alle spalle. Dopo aver fatto visita ad Eugenia, Lorenzo apprenderà da Margherita che Pelayo e Catalina sono tornati all’improvviso. Stranito dalla notizia penserà che i due stiano vivendo un momento di crisi e inizierà ad indagare. Nel frattempo Don Romulo informerà il marchese dello sciopero e gli consiglierà di scegliere un mediatore. Don Alonso è pronto a negoziare, Cruz invece intende farla pagare ai servitori.