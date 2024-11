Al via una nuova settimana de La Promessa, in onda tutti i giorni su Reta 4 alle 19.39, le anticipazioni relative all’episodio di martedì 12 novembre 2024 svelano come sempre interessanti novità e colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti della nota soap opera spagnola, infatti puntata dopo puntata restano sempre incollati al televisore. Maria vuole scioperare perché non tollera più i marchesi e cerca di convincere i suoi colleghi a ribellarsi insieme a lei. Catalina chiederà ad Abel di visitare Pelayo perché teme che non sia bene.

Le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che nella puntata che andrà in onda domani, martedì 12 novembre 2024, Manuel non avrà nessuna intenzione di arrendersi. Il suo scopo sarà quello di scoprire cosa sta nascondendo Abel e per riuscirci deciderà di partire per Cordoba. Cruz gli consiglierà di andare a trovare la moglie, lui però non reagirà affatto bene e dirà alla marchesa che non intende assolutamente far visita a Jimena.

La Promessa, anticipazioni martedì 12 novembre 2024: Curro lascia la tenuta, Don Alonso preoccupato

Sono previste altre interessanti novità nei prossimi episodi de La Promessa. Le anticipazioni dell’amatissima soap opera spagnola di Rete 4 rivelano che nell’episodio di martedì 12 novembre 2024 Jana cercherà di far ragionare Maria, proverà infatti a convincerla a rinunciare allo sciopero contro i marchesi. Nel frattempo Lope durante una chiacchierata con Jana confesserà che non ha il coraggio di rivelare a Vera i sentimenti che prova per lei.

Stando alle anticipazioni de La Promessa trapelate sul web, nella puntata che andrà in onda martedì 12 novembre 2024 Curro lascerà la tenuta insieme a Martina e Catalina. Don Alonso non approverà affatto questo comportamento e apparirà molto preoccupato per il nipote. Intanto, Don Romulo confesserà a Petra che durante la battuta di caccia è stata Cruz a scegliere Feliciano come aiutante di Curro.

