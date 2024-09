Anticipazioni La promessa, 23-24 settembre 2024: Leonor e Martina si riavvicinano

La promessa torna in onda oggi e domani pomeriggio, lunedì 23 e martedì 24 settembre 2024, con nuove puntate in onda su Canale 5; secondo le anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, Candela rivela a Pia di non aver telefonato a Carlos durante la sua segreta telefonata in biblioteca, mentre Leonor si riavvicina a Martina e cerca il chiarimento. Intanto Manuel, rimproverato da Cruz dopo aver ripreso a volare, la affronta e le ribadisce che mai più rinuncerà alla sua passione; Maria è invece sempre più lontana dalla tenuta ma può contare sul supporto degli amici, che la aiuteranno a dimostrarsi innocente.

Nel frattempo gli affari loschi tra Jeronimo e Pelayo insospettiscono anche Abel e Salvador, con il medico che perquisisce la stanza del Conte mentre il valletto lo distrae; intanto è scontro tra gli stessi Jeronimo e Pelayo, con il primo che rimprovera il secondo per aver chiesto la mano a Catalina e con il Conte che lo accusa di essere poco umano e solamente interessato a soldi e affari. Proseguendo sempre con le anticipazioni La promessa, Abel reagisce male alla visita a sorpresa del padre Eusebio Bueno alla tenuta; arriva poi il chiarimento tra Pelayo e Catalina dopo il rifiuto della proposta di matrimonio da parte della ragazza, mentre Feliciano chiede la mano di Teresa seppur in modo maldestro.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La promessa, Margarita s’insospettisce osservando Pelayo consegnare al mago del denaro di nascosto e informa subito Lorenzo. Nel frattempo Maria è stata allontanata dalla tenuta e licenziata da Cruz; Jana soffre per l’assenza dell’amica e perde le staffe quando, a causa di una perdita di acqua nei pressi della camera di Vera, la nuova cameriera viene invitata a dormire proprio nella sua stanza.

Feliciano è ormai ad un passo dal chiedere la mano a Teresa e riceve l’aiuto di Romulo, mentre Manuel litiga con Alonso, che tenta di convincerlo ad abbandonare la passione per il volo. Nel frattempo Cruz si arrabbia con Pelayo per non aver portato a buon fine la proposta di matrimonio a Catalina, che la Marchesa vorrebbe a tutti i costi allontanare definitivamente dalla Promessa; il furto dell’orologio di Lorenzo, inoltre, resta ancora un mistero e Abel convoca la servitù per ricostruire quanto accaduto.

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le puntate de La promessa sono trasmesse su Canale 5 e, a partire da oggi lunedì 23 settembre 2024, cambiano orario con la messa in onda prevista alle 16.20; oltre alla visione in tv, il pubblico può seguire gli appuntamenti anche in modalità streaming usufruendo della piattaforma di Mediaset Infinity.