Anticipazioni La promessa, 20 settembre 2024: Cruz furiosa con Pelayo

Cosa succederà nella nuova puntata de La promessa in onda domani pomeriggio, venerdì 20 settembre 2024, su Canale 5? Secondo le anticipazioni riportate su Tv Sorrisi e Canzoni, in seguito alla serata organizzata alla tenuta il mago riceve da Pelayo del denaro di nascosto; Margarita osserva le scena e corre subito ad informare Lorenzo, sospettando sempre più dei loschi affari del Conte. Nel frattempo Jana soffre per l’assenza di Maria, licenziata da Cruz, e mal sopporta che Vera finisca a dormire in camera con lei in seguito ad una perdita di acqua nella tenuta.

Intanto Feliciano vorrebbe sorprendere Teresa con una proposta di matrimonio e chiede aiuto a Don Romulo, mentre Manuel decide di riprendere la sua passione per il volo, dopo essersi confidato con le sorelle, e si scontra con Alonso che tenta invano di dissuaderlo. Nel frattempo, Pelayo ha ricevuto un no da Catalina dopo la proposta di matrimonio e Cruz s’infuria con lui, invitandolo a fare di tutto pur di allontanare la ragazza dalla tenuta; inoltre, tiene ancora banco il furto dell’orologio di Lorenzo e Abel decide così di riunire la servitù per ricostruire cos’è successo quel giorno.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate de La promessa, Jana si allontana sempre più da Manuel; il ragazzo, dal canto suo, si scontra con la madre Cruz poiché stanco delle sue ingerenze e delle sue continue manipolazioni. Intanto Maria è sempre più in guerra con Vera, nuova cameriera della tenuta; la Fernandez non la vede di buon occhio e teme che voglia sostituirla e rubarle il suo ruolo.

La servitù cerca di calmare Maria, sino a quando rivolge le sue scuse a Vera; nel frattempo Cruz cerca di sbarazzarsi in tutti i modi degli ostacoli che sono d’impedimento ai suoi piani e trama per far uccidere Curro. La Marchesa coinvolge anche Lorenzo, seppur titubante, e pianifica l’assassinio del giovane ragazzo tentando di farlo passare come un incidente durante una battuta di caccia.

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le puntate de La promessa vanno in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nei pomeriggi di Canale 5 a partire dalle ore 15.50 circa; per il pubblico è possibile seguire le puntate anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.