Ogni domenica in prima serata su Canale5, a partire dalle 21.25, continuano le vicende tra Gulcemal e Deva. I due sono ai ferri corti dopo perché l’uomo sospetta che lei sia la spia di Zafer ma in realtà la vera spia è Mert. Deva ha scoperto la verità ma non l’ha ancora rivelata e nessuno. Dalle anticipazioni La rosa della vendetta si apprende che continuerà il gelo tra Deva e Gulcemal. Quest’ultimo la pedinerà fino al lago convinto di poterla cogliere in flagrante ma in realtà non sarà così. La ragazza si reca sempre al lago per inviare messaggi alla mamma morta scoccando le frecce nell’acqua.

Le anticipazioni La rosa della vendetta della prossima puntata, in onda domenica 15 settembre svelano che ci sarà un duro confronto tra Gulcemal e Deva, quest’ultima si sfogherà contro di lui accusandolo di farla soffrire e ricordandogli che il tempo per cercare prove a suo carico sta quasi per scadere. Un duro confronto avranno anche Ibrahim e Gara quando l’uomo scoprirà che ha cresciuto i figli di Zafer e li ha istigati alla vendetta, anziché rivelare di essere viva e crescere la propria figlia. Indignato e deluso accetterà comunque di assecondarla non rivelando nulla a Gulcemal.

Le anticipazioni La rosa della vendetta non sono finite qui, Gulcemal continuerà senza successo a cercare di incastrare Deva, Yelda troverà una chiavetta USB nella camera di Emrullah e l’uomo mostrerà il video trionfante ma cosa ci sarà davvero al suo interno? E mentre Deva, con il padre e la sorella si trasferiranno per un periodo a vivere nella casa del nonno, Mert e Gulendam ritorneranno a casa dall’ospedale. Il colpo di scena, però, riguarda il segreto di Zafer e Gulcemal. Armagan chiederà alla madre spiegazioni sulla foto e la lettera e questa taglierà corto dicendogli che si tratta di parenti, mentre Ibrahim racconterà a Deva e Ipek la vera storia di Zafer.

L’uomo svelerà che Armagan è fratello di Gulendam e Gulcemal ma da parte di madre. Ed è così che Deva scoprirà la verità: Gulcemal è figlio di Zafer. Intanto prprio Gulcemal e Vefa se la prenderanno con Mert quando questi rivela che al mattino Gulendam dopo una chiamata sospetta ha avuto una crisi epilettica. Messo con le spalle al muro Mert racconterà la propria storia dicendo di essere stato abbandonato dopo il parto dalla madre in un cassonetto.