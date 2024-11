Anticipazioni Libera, chi ha ucciso Bianca nella fiction di Rai1? Parla Lunetta Savino

Continua ad appassionare un numero sempre crescente di telespettatori la nuova fiction di Rai1 Libera desiderosi di scoprire puntata dopo puntata cos’è successo davvero alla figlia della giudice, chi ha ucciso Bianca nella fiction Libera e perché? Le anticipazioni svelano che nella puntata di questa sera ci sarà una svolta importante, il principale sospettato, il proprietario dello Yacht Club, Vanni Rossani verrà trovato morto poco prima di rivelare cos’è successo davvero la notte in cui la ragazza è morta.

L’intera trama della fiction ruota attorno a questa drammatica domanda ed adesso, in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, Lunetta Savino senza sbilanciarsi troppo ne fornire clamorosi spoiler ha dato degli indizi, chi ha ucciso Bianca della fiction di Rai1 Libera? “Lei è convinta però che sia stata uccisa e che la droga non c’entri nulla. In questa serie non manca il giallo e anche la commedia, ci sono tanti colori” ha rivelato l’attrice per poi aggiungere: “Nasconderà alla nipote che sta svolgendo delle indagini e tutto questo porterà a dei colpi di scena ma avrà anche delle ripercussioni sui rapporti familiari”. Ed infine ha concluso: “Non cerca vendetta ma giustizia solo che per farlo si muoverà in modo circospetto”.

Libera, chi ha ucciso Bianca nella fiction di Rai1? Tutti i sospetti

Sin dalle prime puntate della fiction di Rai1 sembra chiaro che l’omicidio di Bianca nasconde delle verità clamorose e inconfessabili. Inizialmente tutti i sospetti si sono concentrati su Pietro Zabon, ex fidanzato della ragazza ed ex detenuto ma la giudice ha scoperto che il giovane con la morte della ragazza non c’entrava nulla. Successivamente, i sospetti si sono spostati sul proprietario del locale dove la ragazza lavorava prima di essere uccisa, ma la morte improvvisa dell’uomo spariglia nuovamente le carte. E dunque il mistero rimane: chi ha ucciso Bianca in Libera, fiction di Rai1?

A rendere ancora più intrigate le trame c’è la giovane Clara, figlia 15enne di Bianca e nipote di Libera, Lunetta Savino sul rapporto del suo personaggio con la nipote ha confessato: “E’ una mamma nonna che si è trovata ad allevare la nipote dopo la morte della figlia e quindi in un momento in cui non era pronta. Libera è anche ansiosa nei confronti di Clara, una ragazzina molto ligia al dovere, bravissima a scuola. Ovviamente anche lei vorrà trovare delle risposte alla morte di sua madre.”