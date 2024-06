Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntata 27 giugno 2024/ In città arriva un acerrimo rivale di Mehdi

Anticipazioni My Home My Destiny 2, 27 giugno 2024: Mehdi contro Burhan, interviene Zeynep

Canale 5 propone nella giornata di domani, giovedì 27 giugno 2024, una nuova puntata di My Home My Destiny 2; stando alle anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, relative all’appuntamento pomeridiano di domani con la seconda stagione della serie turca, Mehdi fa un’importante scoperta in maniera del tutto casuale. In città è infatti arrivato un suo vecchio e acerrimo nemico di nome Burhan: il ragazzo è così intenzionato ad affrontarlo una volta per tutte e arriva subito a cercare lo scontro fisico con lui, ma Zeynep cerca di farlo desistere.

La donna interviene e prova in tutti i modi a far ragionare il suo amato e, proprio per questo motivo, arriverà per lei una doccia gelata: la perdita del suo posto di lavoro. Eppure per la protagonista della soap di Canale 5 ci sono ben altre priorità e problemi da affrontare: come evolveranno le vicende che coinvolgono l’amata eroina?

My Home My Destiny 2, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate di My Home My Destiny 2 andate in onda su Canale 5 nei giorni scorsi, Mehdi e Zeynep hanno ritrovato la serenità dopo una crisi coniugale che ha messo a serio rischio il loro matrimonio. A minare le loro certezze ci sono però le titubanze di Mujgan: la sorella di Mehdi intende infatti ostacolare il loro amore e far ragionare il fratello, mal digerendo la sua decisione di continuare a rimanere insieme a Zeynep e ignorando Benal, ormai rimasta da sola e in procinto di partorire.

Tuttavia Mehdi non rimane in silenzio di fronte ai rimproveri di Mujgan e reagisce contro le parole della sorella, scatenando tensioni in famiglia: l’uomo, che diventerà presto papà, deciderà di ritornare sui suoi passi e di accompagnare Benal durante la gravidanza? E come proseguirà la sua storia d’amore con Zeynep?

