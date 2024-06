Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntata 26 giugno 2024/ Mehdi e Zeynep chiariscono, ma Mujgan…

Anticipazioni My Home My Destiny 2, 26 giugno 2024: Mehdi litiga con Mujgan

Domani pomeriggio, mercoledì 26 giugno 2024, va in onda una nuova puntata della soap My Home My Destiny 2, giunta alla sua seconda stagione su Canale 5; stando alle anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, Mehdi e Zeynep continuano a vivere un periodo di tira e molla dopo lo scossone che ha rischiato di minare il loro matrimonio. La coppia vorrebbe vivere in maniera serena il loro amore, ostacolato però da Mujgan.

La sorella di Mehdi infatti non digerisce l’idea che il fratello abbia preso la decisione di rimanere insieme a Zeynep ignorando Benal, rimasta a vivere da sola in casa durante la gravidanza e in attesa del figlio che avrà proprio da lui. Mehdi però non rimane immobile e zitto di fronte ai rimproveri di Mujgan e si creeranno delle tensioni in famiglia, con la ragazza che alla fine deciderà di pensare anche a se stessa e non solo alle questioni familiari.

My Home My Destiny 2, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è successo nelle precedenti puntate di My Home My Destiny 2, in onda come sempre su Canale 5 nei giorni scorsi? Mehdi si è ormai convinto che presto diventerà papa di un bambino avuto da Benal e, pur faticosamente, arriva ad accettare questa realtà; Zeynep però lo invita ad allontanare la sua ex amante dalla sua vita per salvare il loro matrimonio e, nel frattempo, tenta di affrontare la crisi coniugale allontanandosi dal marito e rifugiandosi a casa di Sultan.

Anche per Emine si registrano alcune difficoltà: la donna, sentimentalmente legata a Faruk, viene informata dalla stessa Zeynep che il ragazzo avrebbe un’altra donna nella sua vita, Selin, e viene incoraggiata a lasciare l’uomo e a mettere in salvo i propri sentimenti. Emine cederà a questo consiglio e dirà per sempre addio a Faruk e al suo amore per lui?

