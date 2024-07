Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntata 6 luglio 2024/ Mehdi è disperato per l’addio di Zeynep

Anticipazioni My Home My Destiny 2, 6 luglio 2024: Mehdi chiede consigli agli amici

Domani pomeriggio, sabato 6 luglio 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di My Home My Destiny 2; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, la decisione di Zeynep di richiedere il divorzio e andarsene via di casa ha distrutto Mehdi. Il meccanico del quartiere è disperato di fronte alla scelta drastica ed improvvisa della moglie di abbandonare il tetto coniugale, soffocata dalla gelosia dell’uomo e dopo essere stata da lui rinchiusa in casa pur di non farla andare a lavoro.

Mehdi cerca di chiedere consigli ad amici e parenti, alle persone più vicine a lui, per comprendere le possibili ragioni di questa decisione della donna; tutti però, nonostante il profondo affetto che nutrono per lui, gli spiegano con grande obiettività quali sono i motivi della loro rottura. Il protagonista della soap comprenderà di aver esagerato e di aver portato la donna all’esasperazione attraverso i suoi comportamenti?

My Home My Destiny 2, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è successo nelle precedenti puntate di My Home My Destiny 2 in onda come sempre su Canale 5? Zeynep si è convinta a chiedere il divorzio da Mehdi dopo i suoi ultimi comportamenti e, seppur dispiaciuta, ha deciso di lasciare la loro casa per fare ritorno dalla famiglia; tutti i preparativi per l’addio sono stati portati a termine e la donna ha così abbandonato le quattro mura che condivideva con il marito.

Anche la figlia Kibrit soffre per la rottura dei genitori e accusa il padre di essere il responsabile di questa situazione; Zeynep, intanto, trova rifugio in Sakine e in tutta la sua famiglia, che ha deciso di riaccoglierla a braccia aperte e di darle tutto il supporto di cui necessita in questa fase così delicata della sua vita.

