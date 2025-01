Cosa succederà nell’ultimo appuntamento settimanale di My Home My Destiny in onda domani, venerdì 10 gennaio 2025? I tantissimi fan della nota dizi turca sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti prima della consueta pausa del weekend. Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che stupiranno non poco i telespettatori, questi puntata dopo puntata restano davanti al televisore per non perdere alcun dettaglio. Gli episodi, oltre che sul piccolo schermo, sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno sapere che nella puntata di venerdì 10 gennaio 2025 ci sarà un duro confronto tra Benal e Cemile. Mentre bevono insieme un caffè la seconda racconterà alla Karaca di aver incontrato la sua vecchia caposala quando si è recata a Duzce, la donna le ha trovato un buon lavoro in un ospedale ottimo.

My Home My Destiny, anticipazioni 10 gennaio 2025: Cemile non reagisce bene alla novità di Benal, non vuole stare lontana dalla nipote

Dopo la morte di Mehdi Benal vorrebbe riprendere in mano la sua vita e ricominciare da un’altra parte insieme alla figlia, da un po’ desidera tornare a lavorare e adesso ha la possibilità di farlo. Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno però sapere che Cemile non reagirà affatto bene quando scoprirà la novità.

La sorella di Mehdi dirà a Benal che deve occuparsi della figlia e che quindi non ha tempo per lavorare, lei però sembra essere ormai convinta di voler accettare l’offerta di lavoro a Duzce. Le anticipazioni di My Home My Destiny rivelano che Cemile sarà distrutta nell’episodio di domani, venerdì 10 gennaio 2025. Da quando il fratello e la sorella sono morti la piccola Mujgan è tutto ciò che le resta della sua famiglia e non vuole accettare il fatto che non potranno più vivere insieme.

