Dalle anticipazioni Segreti di famiglia della puntata del 4 agosto 2024 si scopre che Engin confesserà di aver ucciso Inci, le prove a suo carico erano già schiaccianti e Ceylin e Ilgaz gli hanno teso una trappola per incastrarlo che è riuscita alla perfezione nonostante l’intervento di Yekta. Ceylin, Yilgaz ed Eren uniscono le forze per raccogliere le prove necessarie a incastrare Engin e portarlo finalmente davanti alla giustizia. Tuttavia, Pars nutre dei dubbi sulla correttezza dei loro metodi e ne discute con Ilgaz. Eren informa Ceylin e suo marito che il sangue trovato nell’auto appartiene a Inci.

Nel frattempo, le anticipazioni Segreti di famiglia svelano che la famiglia Kaya sarà preoccupata per l’assenza di notizie su Cinar. Il padre Metin lo chiamerà al cellullare ma squillerà a vuoto. Tuttavia, mentre il padre uscirà per cercarlo, il ragazzo arriverà coperto di sangue e confesserà tra le lacrime di aver ucciso il padre di Ceylin, Zafer. Nello scontro tra Cinar e Zafer a morire sarà quest’ultimo. Metin brucerà il sacco contenente gli abiti insanguinati indossati da Cinar durante l’omicidio di Zafer, nel tentativo di nascondere le prove per proteggere suo figlio. Tornati a casa Ilgaz e Ceylin troveranno Metin mentre presta soccorso a Cinar, sanguinante perché i punti di sutura si sono aperti e decidono di portarlo a casa.

Anticipazioni Segreti di famiglia, ottava puntata del 4 agosto 2024: faccia a faccia tra Ceylin ed Engin

E poi ancora i risvolti clamorosi non mancheranno, stando alle anticipazioni Segreti di famiglia ci sarà un duro faccia a faccia tra Ceylin e Engin dove lui ammetterà di aver ucciso Inci senza mostrare alcun rimorso, arrivando persino ad incolpare lei per la morte della sorella, sostenendo che l’abbia provocato. Ceylin sarà tentata di vendicarsi uccidendolo desistendo a fatica. Engin approfitterà della situazione per scappare, ma verrà inseguito e fermato da Ilgaz. Alla fine sarà Eren ad arrestarlo e portarlo alla centrale di polizia, dove Pars tenterà di interrogarlo. Engin si rifiuterà di parlare senza la presenza del padre Yekta, suo avvocato che non si presenterà per guadagnare tempo.

Le anticipazioni Segreti di famiglia, infine, rivelano che Parla telefona alla zia Ceylin per informarla che la polizia ha perquisito casa loro sequestrando quella che sembra essere l’arma del delitto e un orecchino appartenente a Inci. Osman sarà in stato di fermo presso il Palazzo di Giustizia e Ceylin discute con lui riguardo quella notte. Davanti al procuratore Pars, Engin dichiara che la notte dell’omicidio si trovava in clinica. L’appuntamento con l’ottava puntata della dizi turca è per domenica 4 agosto 2024 sempre in prima serata su Canale5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.