Temptation Island 2024, effusioni hot tra Vittoria ed il tentatore Simone: scatta il bacio

Colpo di scena nella quarta puntata di Temptation Island 2024 in onda mercoledì 24 luglio 2024, Vittoria è andata oltre con il tentatore Simone Dell’Agnello e tra i due è scattato un bacio. ma andiamo con ordine. Sin da subito la coppia formata da Alex e Vittoria ha dimostrato di essere in piena crisi, il giovane si è avvicinato alla single Nicola facendo stare molto male la sua ragazza. Dopo l’ennesimo video, però, Vittoria ha deciso di reagire e si è avvicinata al single Simone rivolgendogli delle parole piene di stima e affetto.

“Sei un ragazzo molto interessante e penso bene di te..non in amicizia” rivela la giovane al single che poi aggiunge: “Non ci sono zone d’ombra qui, un punto cieco (per eludere le telecamere, ndr). “È bella viva, si è sbloccata in un colpo solo” ha ammesso sarcastico Alex vedendo il video. Continuano i video tra strusciamenti e abbracci tra Vittoria ed il single Simone scatta il bacio a Temptation Island 2024, imperturbabile Alex esclama: “Io sono tranquillo di quello che ho fatto perché a questi livelli non ci sono arrivato. Vediamo lei dove arriva. Non è che al primo video me ne vado. Ha fatto tutto quello che ha vietato di fare a me.”

Vittoria e Alex hot a Temptation Island 2024: palpate, effusioni e mano nei pantaloni choc

È non è tutto, perché successivamente per Alex nel falò è tempo di un altro video in cui non mancano effusioni hot tra Vittoria e Simone. In piscina i due si lasciano andare in acrobazie hot con strusciamenti vari, palatine e toccatine tra Alex e Vittoria scocca il bacio. La giovane appare molto presa dal 32enne ed anche lui si dichiara. Vittoria ammette: “Penso che tu mi piaci” “Anche tu mi piaci” è la reazione della giovane. Vedendo tali video Alex esplode e chiede il falò di confronto immediato, lei accetterà?