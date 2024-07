Vittoria vicina al single Simone: Alex sconvolto a Temptation Island 2024

Continua il viaggio anche tra Vittoria e Alex, sin da subito Alex si avvicina alla single Nicole ed anche nella quarta puntata di Temptation Island 2024 in onda il 24 luglio 2024 per Vittoria c’è un nuovo video. Dopo aver visto il consolidarsi del feeling tra il fidanzato Alex e la single Nicole decide di cambiare rotta e si avvicina anche lei al single Simone. Dopo un primo video in cui il suo fidanzato l’accusa di essere una ‘viziata mantenuta dalla sua famiglia che non ha alcun problema nella sua vita’, Vittoria vede un altro video che la fa andare su tutte le furie.

Vede il suo Alex avvicinarsi alla single Nicole a Temptation Island 2024. “Vedo che la sta corteggiando perché con lei sta usando tutte le tattiche ha usato con me, la sta corteggiando. Non riesco a capire dopo vuole arrivare. Io mi lamento perché lui, pur essendo in coppia, vorrebbe fare le cose sa single. Io le dico solo questo di fare le cose in coppie” Tuttavia la situazione cambia radicalmente nel villaggio dei fidanzati: c’è un colpo di scena clamoroso, Alex vede delle immagini della sua fidanzata Vittoria con il single Simone che non si sarebbe mai aspettato di vedere.

Temptation Island 2024, Alex chiede il falò di confronto anticipato con Vittoria

Nel pinnettu Alex vede un video della fidanzata Vittoria sdraiata insieme al single Simone, i due sono vicini ed in totale sintonia e si lasciano andare alle confidenze e tra baci e carezze sembra che tra i due sia scattato un bacio, anche se le immagini non sono chiare.

Si passa, poi, al falò di Vittoria a Temptation Island 2024 ed ovviamente non mancano video di Alex che flirta con la single Nicole. “Mi fa male, mi fa ancora male ma ho imparato che ci sono persone che sanno apprezzarmi per come sono realmente e mi fanno sentire non sbagliata”

È tempo di falò anche per Alex che prende una decisione inaspettata dopo aver visto alcuni video: “È innamorata”. In realtà, però, nelle immagini i due sono molto complici e spesso sul punto di baciarsi, ‘tu mi piaci’ confessa la giovane al single che replica: ‘anche tu, tanto’. “Quello che ho visto toglie valore a me stesso perché lei non ha fatto un percorso per capire qualcosa ma per fare una luna di miele.” Alla fine Alex spiazza: “Voglio il falò di confronto anticipato con Vittoria” Lei accetterà?