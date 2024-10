Venerdì 18 ottobre 2024 verrà trasmesso sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity l’ultimo appuntamento settimanale di The Family 2 e come al solito i colpi di scena non mancheranno, le anticipazioni trapelate sul web lasceranno a bocca aperta i tantissimi fan dell’amatissima soap opera turca. Cosa succederà ai protagonisti? A stupire tutti sarà una decisione del tutto inaspettata di Hulya, in seguito alle ultime tragiche vicende la spietata donna farà una proposta alla nuora che la lascerà senza parole. Di che si tratta? Le chiederà di prenderla in cura diventando quindi la sua terapeuta.

Le anticipazioni di The Family 2 fanno sapere che durante la sua prima seduta la matriarca dei Soykan si lascerà sfuggire delle scioccanti rivelazioni. La donna confesserà a Devin alcuni eventi molto dolorosi che appartengono al suo passato che faranno luce sulla sua personale storia. Al momento non è noto cosa dirà Hulya alla moglie di Aslan, potrebbe trattarsi della sua sfera sentimentale o di presunti crimini che ha commesso. Nel frattempo Yagmur desidera che la sorella si riconcili con il padre, farà infatti delle pressioni nei suoi confronti.

The Family 2, anticipazioni: Ergun verrà ucciso

Molte altre saranno le novità e i colpi di scena nella puntata di The Family 2 in onda venerdì 18 ottobre. Le anticipazioni rivelano che Ergun dovrà fare i conti con un delicato periodo della sua vita. L’uomo si trova in difficoltà e potrebbe finire in carcere. Di fronte alla possibilità di essere arrestato il dottor Akin esagererà con l’alcol e inizierà a riflettere sul complicato rapporto che ha avuto con le figlie, Devin e Yagmur, negli ultimi anni. Per molto tempo l’uomo le ha tenute alla larga dalla sua vita, ma potrebbe rendersi conto di aver commesso un terribile errore.

In preda alla disperazione Ergun deciderà di rivolgersi a Hulya Soykan per chiedere il suo aiuto. Le anticipazioni di The Family 2 annunciano però un altro drammatico evento, il padre di Devin perderà la vita in un incidente stradale. Nel corso delle indagini, però, i periti scopriranno una terribile verità. Quale? I freni della sua auto erano stati manomessi, dunque non si è trattato affatto di un incidente. Oltre alla Polizia anche Aslan e la moglie indagheranno per scoprire il colpevole dell’omicidio di Ergun. Nel frattempo Ilyas Koruzade confesserà a Serap di avere un fratello, Bedri. La presenza di quest’ultimo al porto non convincerà Aslan, infatti cercherà di allontanarlo.