Anticipazioni The Family, 11 settembre 2024: Aslan vuole salvare i suoi affari

Anche nella giornata di domani, mercoledì 11 settembre 2024, il pubblico potrà godere di una nuova puntata di The Family, la soap opera turca disponibile su Mediaset Infinity con una nuova puntata al giorno caricata sulla piattaforma; entriamo ora nel dettaglio delle anticipazioni di domani e scopriamo quali colpi di scena ci rivela la trama. Ci sarà un duro scontro tra Aslan e Hulya; madre e figlio discutono, con il capo-famiglia dei Soykan che cerca in tutti i modi di salvare gli affari al porto.

In questo clima di tensione familiare che coinvolge i protagonisti della serie c’è anche Devin, che nel mentre è tornata alla villa per prendersi cura dei figli di Leyla; la donna è ancora dietro le sbarre e continua a ribadire la sua innocenza e, in attesa della sua scarcerazione, ha chiesto proprio alla psicologa di badare lei ai suoi bambini. Tuttavia anche Devin si ritrova suo malgrado coinvolta nella questione tra Aslan e Hulya.

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di The Family, Tolga è stato ucciso da Cihan con la complicità di Ilyas e Serap ma ad essere arrestata e incarcerata è Leyla; la donna chiede a Devin di badare lei ai suoi figli in sua assenza, nella speranza che la sua innocenza la riporti presto in libertà.

Intanto Devin è stata liberata da Aslan dalla “prigionia” in casa per evitare l’arresto; la coppia è sul punto di divorziare e Aslan ne ha già dato comunicazione, ma quando la psicologa si rende conto che si è sparsa la voce a tal riguardo e la stampa si è accalcata alla villa, si ritrova a smentire la dichiarazione fatta dal marito sul loro divorzio. Nel frattempo, Yagmur è stata rilasciata e decide di non volerne più sapere di Ekrem.

The Family, dove vedere le puntate in tv e in streaming

The Family è disponibile in modalità streaming su Mediaset Infinity dal lunedì al venerdì, con un nuovo episodio al giorno caricato sulla piattaforma; non è più prevista infatti la messa in onda televisiva su Canale 5.