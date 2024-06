Anticipazioni Un posto al sole, puntata 13 giugno 2024/ Roberto contro Raffaele, arriva il colpo di scena!

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 13 giugno 2024: Roberto non denuncia Raffaele

Nuovo appuntamento domani sera con Un posto al sole, la celebre e longeva soap in onda su Rai3; stando alle anticipazioni della puntata di domani, giovedì 13 giugno 2024, riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, Roberto è protagonista di un importante colpo di scena. Convinto dalle pressioni e dall’ultimatum di Marina, alla fine il Ferri decide a gran sorpresa di ritirare la denuncia contro Raffaele e di non attuare contro di lui la sua personale vendetta dopo l’aggressione subita. La conferma del portiere, che dunque non è stato licenziato da suo storico incarico presso Palazzo Palladini, viene salutata con grande entusiasmo dallo stesso Raffaele e da tutti i suoi parenti.

Intanto Ida e Diego continuano la propria personale lotta affinché vengano riconosciuti i diritti della donna come mamma di Tommaso; tuttavia Roberto ha in mente un suo personale piano e non ha alcuna intenzione di rinunciare alla custodia del piccolo. Nel frattempo, fervono i preparativi per il matrimonio tra Clara e Eduardo: la ragazza è al settimo cielo ma c’è anche un problema da affrontare, quello legato ad Alberto che non vuole affatto rinunciare a suo figlio.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è successo nelle precedenti puntate di Un posto al sole in onda come sempre su Rai3? Il destino di Raffaele a Palazzo Palladini era in bilico per via dell’aggressione ai danni di Roberto, il quale ha seriamente pensato di denunciarlo; ci ha però pensato Marina a farlo ragionare e desistere dal suo intento.

Valeria, nel frattempo, si prepara alla partenza ma vorrebbe che anche Niko venisse con lei, tuttavia la resistenza del ragazzo scatena un litigio con Jimmy; per Guido e Claudia è invece tempo di svolgere il primo allenamento, che però riserva loro una sorpresa attraverso la presenza di un inaspettato terzo incomodo.

