Anticipazioni Un posto al sole, puntata 26 giugno 2024/ Claudia segue il consiglio di Silvia e…

Anticipazioni Un posto al sole, 26 giugno 2024: riappacificazione tra Roberto e Marina?

Domani sera, mercoledì 26 giugno 2024, andrà in onda su Rai 3 una nuova puntata della longeva soap opera Un posto al sole; secondo le anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, la caccia alla ricerca di Torrente prosegue ininterrotta e tra mille difficoltà. La minaccia del boss si fa ancor più concreta proprio nel momento in cui Clara, assieme a Federico, è ormai in procinto di entrare in maniera ufficiale nel programma di protezione.

Intanto Roberto tenterà una riconciliazione con Marina dopo i recenti dissapori, mentre Lara deciderà di confidarsi apertamente con suor Maura, rivelandole i propri tormenti ma anche un importantissimo segreto. Si salverà invece il rapporto tra Guido e Mariella? Silvia e Michele hanno invitato l’uomo a frenare la sua ormai evidente attrazione nei confronti di Claudia, al fine di salvaguardare la complicità con Mariella: Claudia, a sua volta, segue il consiglio di Silvia e inizia ad avere un comportamento più freddo nei confronti dell’uomo che ama.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Quali sono state invece le dinamiche della trama di Un posto al sole nelle puntate dei giorni precedenti? Le ricerche di Torrente proseguono ininterrottamente, con Lucia intenzionata a mettersi sulle tracce del boss e con Damiano che viene coinvolto in una importante operazione di polizia. Intanto Guido e Claudia manifestano una sempre più evidente attrazione e questo provocherà non poche preoccupazioni in Silvia e Michele: i due decidono infatti di intervenire, invitando Guido a non rovinare il rapporto con Mariella, che sembra ormai irrimediabilmente compromesso.

Tra Roberto e Marina, nel frattempo, si registrano alcune tensioni dovute all’accanimento dell’uomo nel tentativo di stare vicino al figlio: l’imprenditore vuole continuare ad avere rapporti con Tommy, ma la sua insistenza alimenterà le distanze con Marina. La coppia correrà ai ripari per salvare il loro rapporto?











