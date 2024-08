Anticipazioni Un posto al sole, 27 e 28 agosto 2024: il piano di Roberto

Nuovi appuntamenti nella programmazione serale di Rai 3 con Un posto al sole; la longeva soap opera torna a fare compagnia ai telespettatori con nuove puntate in programma oggi e domani sera, martedì 27 e mercoledì 28 agosto 2024. Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate su Raiplay (qui le anticipazioni di tutta la settimana), Roberto continua ad avere in mente un piano ben preciso e collaudato e lo svelerà a Marina: cos’ha in mente l’abile e scaltro uomo d’affari nella vicenda legata al processo e che riguarda Tommy?

Nel frattempo Renato mette sotto pressione Raffaele con numerose domande legate a Giulia e ai suoi strani atteggiamenti, al punto che lo storico portiere di Palazzo Palladini arriverà a prendere una decisione molto importante e complicata. Intanto Guido e Mariella vivono una profonda crisi nel loro matrimonio e si sono concessi una vacanza nella speranza di superare il periodo complicato; problemi in vista anche per Rosa che, ritornata a casa dopo aver sostituito Raffaele alla portineria di Palazzo Palladini, avrà a che fare con gli atteggiamenti molesti di Luisa e Pasquale.

Anticipazioni Un posto al sole: Guido e Mariella verso una decisione difficile

Ma cos’altro accadrà nelle nuove puntate di Un posto al sole in onda stasera e domani sera, secondo le anticipazioni? Guido e Mariella si sono impegnati a recuperare il loro rapporto in crisi ma, nonostante la vacanza “riparatrice” e nonostante i continui consigli che Michele e Silvia hanno rivolto loro, la coppia è sempre più in affanno e potrebbero presto arrivare a prendere una decisione difficile.

Intanto Ida, dopo la lite con Magdalena, riceve il supporto di Diego, Raffaele e Viola, mentre si fanno sempre più evidenti le distanze tra Roberto e Marina; l’uomo ha ormai solo un piano nella sua mente e insiste nel suo obiettivo, mentre la donna è sconfortata e delusa dal suo comportamento e aumenta il distacco tra di loro.

Un posto al sole, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Un posto al sole va in onda su Rai 3 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.50; per i telespettatori che desiderano seguire le puntate in streaming, è disponibile la piattaforma di Raiplay.