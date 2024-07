Anticipazioni Un posto al sole, 29 e 30 luglio 2024: Michele parte con Silvia in vacanza

Al via una nuova settimana e, come sempre, tornano puntuali gli appuntamenti con la soap opera Un posto al sole nelle serate di Rai 3; ma cosa rivelano le anticipazioni delle nuove puntate in onda oggi e domani pomeriggio, lunedì 29 e martedì 30 luglio 2024, riportate da Tv Sorrisi e Canzoni? Alberto ha in mente un piano per trascorrere più tempo con Federico e vendicarsi di Clara, ancor più dopo averla seguita e aver scoperto il posto in cui si trova la casa protetta. Intanto Bice e Massaro hanno una dura lite che avrà ripercussioni non solo su Mariella e Guido, ma anche su Rosa e Marika.

Intanto Michele, convinto da Filippo, decide di partire con Silvia in vacanza, mentre Marika e Rosa sono sempre in contrasto e Bice e Mariella rafforzano il loro sentimento di amicizia. Nel frattempo Guido rischia di compromettere il matrimonio con Mariella, mentre Clara e Eduardo stanno per diventare genitori ma Alberto continua a seguirli e sogna di vendicarsi di loro. C’è poi la questione legata all’acquisto della radio da parte di Roberto: Filippo spera che l’affare salti ma la trattativa viene ulteriormente inasprita dal Ferri che, con i timori di Marina, è ancora sensibilmente frustrato per la situazione venutasi a creare con Tommy.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Alberto è riuscito a trascorrere qualche ora insieme a Federico e a recuperare il tempo perduto, l’uomo, tuttavia, dopo la spensieratezza iniziale va incontro alla realtà e, pur consapevole che questo ritrovato idillio tra padre e figlio non potrà più durare per sempre, mal tollera l’idea di doversi nuovamente distaccare da lui.

Damiano, nel frattempo, spiazza Viola con una proposta alquanto inaspettata; intanto tra Guido e Mariella è sempre più crisi e la partenza improvvisa della donna ha importanti ripercussioni nel marito, che mal sopporta l’idea che la sua donna sia fuggita da casa per andare in vacanza al mare. Non va meglio per Bice che, dopo le recenti tensioni con Massaro, sembra ora intenzionata a meditare vendetta nei suoi confronti.