Anticipazioni Un posto al sole, 26 luglio 2024: Bice vuole vendicarsi di Massaro

Nuovo appuntamento domani sera su Rai 3 con Un posto al sole; scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Raiplay, di questa nuova attesissima puntata in programma domani, venerdì 26 luglio 2024. Alberto e Federico sono riusciti a trascorrere alcune ore insieme e l’uomo appare sereno e spensierato assieme al figlio; tuttavia si tratta di un idillio che non può durare per sempre e, per Alberto, l’idea di doversi nuovamente distaccare dal figlio è davvero difficile da sopportare.

Nel frattempo Damiano sorprende Viola con una proposta totalmente inaspettata, mentre Guido è sempre più in crisi per la partenza improvvisa di Mariella, che è fuggita dalle tensioni coniugali per rifugiarsi al mare. Situazione delicata anche per Bice che, come rivelano le anticipazioni della nuova puntata di Un posto al sole, medita vendetta nei confronti di Massaro…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è accaduto nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3 nei giorni scorsi? Alberto ha rischiato di fare un brutto incidente ma per fortuna Luca gli ha salvato la vita e, successivamente, ha cercato di dargli tutto il conforto possibile; l’uomo è in crisi ma per lui è in arrivo una notizia positiva che potrebbe riaccendere la sua speranza.

Intanto Nunzio e Rossella si sono riavvicinati, grazie anche all’evento che li ha visti direttamente coinvolti; la coppia ha infatti protetto e salvato una ragazza dal fidanzato violento e, di fronte all’episodio, si sono riallineati l’uno al fianco dell’altra riscoprendo l’alchimia di un tempo. Chi invece continua a vivere una profonda crisi sono Mariella e Guido: le tensioni sono ormai all’ordine del giorno e il fuoco della passione e dell’amore sembra essersi spento da tempo, con la donna che ha deciso di fuggire dal marito e andare al mare con Lollo da Bice.