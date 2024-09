Anticipazioni Un posto al sole, 9 – 10 settembre 2024: Silvia affronta Claudia

Si apre una nuova settimana e, con essa, tornano in onda anche le nuove puntate della soap di Rai 3 Un posto al sole; secondo le anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni e relative agli appuntamenti di oggi e domani sera, lunedì 9 e martedì 10 settembre 2024, Roberto spiazza Filippo e Serena con una proposta, ovvero quella di prendere in affido Tommy. Con questa mossa l’imprenditore tenterà di giocarsi le sue carte per rendere testimonianza in tribunale e battersi contro Ida.

Nel frattempo, Mariella è in crisi per il suo rapporto ormai compromesso con Guido e per il ritorno di Claudia a Napoli; Silvia tenta di parlare nuovamente con la sua amica e, allo stesso tempo, invita Claudia a non intromettersi più nella coppia. Nel frattempo Samuel soffre la lontananza da Micaela e vorrebbe a tutti i costi riportarla a Napoli; il ragazzo sfrutterà proprio un’involontaria mossa di Nunzio per mettere in atto una vera e propria strategia e riportarla tra le sue braccia.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Ida ha affrontato il grande giorno del processo a carico di Lara e Magdalena, e Diego è come sempre rimasto al suo fianco per supportarla. Nel frattempo Manuela è frustrata e allo stesso tempo inferocita con Costabile per essere stata ingannata; il suo progetto legato all’allestimento del nuovo parco archeologico, infatti, rischia ora di naufragare, ma un’intuizione di Filippo e Serena potrebbe cambiare il corso degli eventi.

Intanto Samuel è distante da Micaela e continua a soffrire per questo distacco; Rossella e Nunzio, pur consolandolo, cercano di farlo desistere dal suo intento di partire per raggiungerla a Berlino.

Un posto al sole, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Gli appuntamenti serali con Un posto al sole vanno in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.45 su Rai 3; il pubblico ha la possibilità di vedere le puntate anche in modalità streaming, usufruendo della piattaforma di Raiplay.