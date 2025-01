Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 22 gennaio 2025: Francesca sempre più divisa tra Gianmarco Meo e Gianluca Costantino

Oggi si terrà una nuova registrazione del dating show di Canale5 e capiremo così che cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne. Nella scorsa registrazione ampio spazio ha avuto il Trono Classico con i due tronisti Francesca Sorrentino ed il nuovo arrivato Gianmarco Steri, non scelta di Martina De Ioannon, per lui sono arrivata ben 100 corteggiatrici. Il nuovo tronista è stato invaso da pretendenti e per questo Maria De Filippi ha dovuto persino rivoluzionare la disposizione dello studio.

Chi è Erika, dama di Uomini e Donne/ Lite con Domenico: "Non mi fare parlare altrimenti ti faccio..."

Per quanto riguarda il Trono di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne, invece, la tronista ha concentrato le sue frequentazioni su due corteggiatori Gianmarco Meo, presente da molto tempo ed il nuovo arrivato Gianluca Costantino, già volto noto per aver partecipato ad alcune trasmissioni televisive e finito sotto attacco degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, anche se in seguito ha avuto un lungo confronto con la tronista ed i due si sono chiariti ed hanno risolto tutto. Ieri durante l’esterna è scattato il bacio tra Francesca Sorrentino e Gianmarco Meo cosa succederà tra i due nella registrazione di oggi? Per saperlo non resta che attendere le anticipazioni Uomini e Donne.

Chi è Elena, dama di Uomini e Donne/ Lite in studio con Fabio Cannone: "Non faccio beneficienza"

Uomini e Donne, cosa succederà nelle prossime puntate? Tutto sul Trono Over

Spazio avrà infine anche il Trono Over di Uomini e Donne per il momento c’è Claudia che sta continuando a conoscere il nuovo cavaliere e per questo quando ne è arrivato uno nuovo non lo ha fatto scendere. Sono scesi due nuovi corteggiatori per Barbara De Santi ma anche questa volta la dama ha deciso di mandarli via. A catalizzare l’attenzione, tuttavia, è il trono di Tina Cipollari, dalle anticipazioni Uomini e Donne si è appreso che la storica opinionista fa sul serio ed ha intenzione di fare delle nuove conoscenze, per lei sono scesi già dei corteggiatori e forse oggi ne arriveranno altri nel frattempo lei ha rivelato che tipo di uomo cerca: sui 63 anni ma può essere anche un po’ più grande, dev’essere autonomo e soprattutto molto benestante, riuscirà a trovarlo?