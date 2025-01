Chi è il nuovo compagno di Antonella Boralevi dopo la fine del matrimonio con Daniele Boralevi? Silenzio assoluto sulla vita privata

Interverrà nel salotto di Caterina Balivo nella puntata di oggi de La volta buona, Antonella Boralevi. Sulla scrittrice, giornalista, opinionista di Talk show e programmi si sa molto sulla carriera ma estremante poco sulla sua vita privata. È noto che giovanissima ha sposato l’antiquario Daniele Boralevi ma adesso ha un nuovo compagno? C’è qualcuno al suo fianco? Rispondere a questa domanda non è facile perché sulla sua vita privata vuole mantenere il massimo riserbo.

Anche spulciando sui suoi profili social non si riesce a scoprire se c’è e chi è il compagno di Antonella Boralevi. La scrittrice è molto attiva sui social dove vanta circa 74mila follower, condivide spesso post e foto non solo del suo lavoro ma anche della sua quotidianità, le sua passioni come lo scii, fare sport e stare a contatto con la natura. Tuttavia non vi sono altre foto che lasciano intendere se sia single o impegnata. Lontana dal gossip nella sua carriera da giornalista ha sempre preferito dedicarsi e scrivere su quello degli altri.

Daniele Boralevi, chi è l’ex marito di Antonella Boralevi dal quale ha preso il cognome: “Sposati a soli vent’anni”

Antonella Mannocci Galeotti, questo il nome all’anagrafe della scrittrice ha un matrimonio alle spalle. Giovanni conosce e s’innamora dell’antiquario Daniele Boralevi, il matrimonio viene celebrato quando lei ha solo 20 anni e dalla loro unione nascono i due figli Tommaso e Ginevra. L’amore però non dura ed il matrimonio naufraga anche se la giornalista ha preferito mantenere il cognome dell’ex marito invece del suo, nonostante discenda da una nobile e antica famiglia toscana. Sull’ex marito di Antonella Boralevi si hanno poche informazioni, mentre in una recente intervista, invece, la scrittrice ha parlato del rapporto con i suoi figli: “I miei figli, che ho avuto molto giovane, ancora oggi mi chiedono di sintetizzare i concetti”