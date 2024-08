Antonello Venditti infastidito da una fan al concerto: la reazione choc

Ha suscitato indignazione la reazione di Antonello Venditti nei confronti di una fan, nel corso del concerto tenuto presso il Castello Svevo di Barletta nella serata di ieri, domenica 25 agosto 2024. Il cantante si trovava sul palco e stava parlando al suo pubblico, quando è stato ripetutamente interrotto da alcuni mormorii provenienti dalla platea e che l’hanno innervosito; mormorii che in realtà sono arrivati non dalla maleducazione di uno spettatore, ma da una fan disabile in carrozzina.

Dopo alcuni epiteti ed insulti rivolti all’indirizzo della ragazza, che hanno scatenato il brusio del pubblico e alcuni fischi per la veemente reazione, un membro dello staff è salito sul palco e all’orecchio ha informato il cantante che ad aver fatto tali versi era un “ragazzo speciale” presente nel pubblico. La reazione di Antonello Venditti non si è fatta però attendere ed è stata piuttosto polemica: “Eh ho capito, è un ragazzo speciale che però deve imparare l’educazione. Non esistono ragazzi speciali, l’educazione è una cosa…“. Sul web sono numerosi i video che ricostruiscono il discusso episodio, video realizzati dagli spettatori presenti al concerto e che hanno condannato apertamente la sua reazione.

Antonello Venditti si scusa con la fan disabile: “Mi metterei a piangere...”

Dopo il polverone, Antonello Venditti ha ricostruito la vicenda in una diretta su Facebook in cui ha rivolto le scuse alla fan per le sue offese. “Non sono un mostro, sta montando questa polemica stupida per la gente che mi conosce“, ha ammesso l’artista sottolineando il fraintendimento. “Ho sbagliato, ho sbagliato perché nel buio non mi sono accorto di questa ragazza. Io pensavo che fosse una semplice contestazione politica alla quale sono abituato, quindi ho risposto in maniera molto violenta a questa ragazza della quale sono poi venuto a conoscenza. Si chiama Cinzia, il padre è fantastico, la famiglia è fantastica, e quindi mi devo scusare. Ma più delle scuse non posso fare, non me la sento perché il mio concerto è molto complicato, diverso da tutti gli altri, io dico delle cose molto forti quindi reagisco a qualcosa che nel buio, tra cinquemila persone, uno non può rendersi conto. Ho fatto ammenda subito ieri sera dopo il concerto, i genitori hanno avuto i miei pass e tutto“.

A seguire, sottolinea la mole di attacchi che gli sono stati rivolti in queste ore e ribadisce di avere a cuore le persone con disabilità: “Sono sconvolto, onestamente, perché oltre gli attacchi politici che mi vengono da tutte le parti arrivano anche attacchi che non mi merito. Tutti sanno quanto voglio bene ai ragazzi speciali, lo possono testimoniare tutti quelli che vengono ai miei concerti. Ci ho sempre tenuto a dare un posto migliore a quelli che non possono ambirlo“. Infine, Antonello Venditti ribadisce le sue scuse: “Se ho sbagliato scusatemi, ma è stato frutto del buio e dello stress che uno vive facendo un concerto molto complicato e raccontando cose non da tutti. Vi voglio bene. Mi metterei a piangere perché è giusto così, a una cosa del genere io rispondo con le lacrime. Mi dispiace tantissimo, vi abbraccio“.