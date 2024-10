Arianna David, dalle passerelle ai reality show e poi…

Questa sera, mercoledì 23 ottobre, Arianna David si racconta a Storie di donne al bivio, il programma di Monica Setta in onda su Raiude. La conduttrice ex modella è pronta a raccontarsi tra presente, passato e futuro, con un tuffo nella sua vita privata tra amori e problematiche con il fisico e il cibo. Ma chi è cosa sappiamo su Arianna David? I più attenti la ricorderanno tra le bellezze di Miss Italia 1993, edizione che vinse con merito e di cui oggi conserva ancora uno splendido ricordo.

Classe 1973, Ariana David ha dedicato la sua vita al mondo della moda, dello spettacolo e della tv. Nel 2007, proprio per Miss Italia, ricopre un ruolo molto importante come membro della giuria tecnica. Incarico che ricoprirà nuovamente qualche anno più tardi, nell’edizione del 2011. Come giurata, invece, si occupa delle selezioni di Zecchino D’Oro, mentre in veste di concorrente e naufraga prende parte all’Isola dei famosi nel 2012.

Arianna David, la carriera dell’ex Miss Italia rallentata dalla malattia e dai problemi personali?

Nel corso degli anni la carriera di Arianna David subisce lievi rallentamenti, sia per la malattia (l’anoressia) con cui si trova costretta a fare i conti sia per gli impegni famigliari. Nel 2017, infatti, l’ex Miss Italia si è sposata con David Liccioli nella chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata, dopo aver rotto con l’ex compagno Marco Bocciolini, il padre dei suoi due figli.

Negli ultimi quattro anni, così, Arianna David ha alternato alcune ospitate in tv, senza però ricoprire ruoli di rilievo. Chissà quali progetti ci sono in pentola per l’ex fotomodella, ancora desiderosa di tornare protagonista in tv dopo aver vissuto anni altalenanti, tra popolarità e successi ma anche dolori e ricadute nella propria sfera privata.

