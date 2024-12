Nelle ultime ore Arianna David ha rotto il silenzio per quanto riguarda alcuni degli ex concorrenti del Grande Fratello, in particolare di Manuel Bortuzzo, Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e Lulù Selassiè. Ma perchè si è parlato proprio di loro? Il motivo è relativo alle vicende giudiziari che li hanno coinvolti negli ultimi giorni, dato che sia Alessandro Basciano che Lulù sono stati denunciati dai rispettivi partner per stalking. Oltretutto, l’ex compagno di Sophie Codegoni è finito anche in carcere dopo la denuncia di lei per poi essere rilasciato poco dopo.

Anche per Lulù Selassiè sono scattati alcuni divieti nei confronti dell’ex fidanzato, tra cui il divieto di avvicinamento e non solo, la donna ha anche dovuto indossare il braccialetto elettronico in modo da dimostrare di non essere mai vicina a Manuel. Le differenze tra le due coppie sono state però sostanziali, dato che Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo hanno proseguito con le vicende giudiziarie lontani dalle telecamere mentre l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono esposti pubblicamente raccontando cosa sta succedendo tra di loro. A dire la sua è stata poi Arianna David da Eleonora Daniele.

Arianna David: “Anche io vittima di uno stalker, mi picchiava”

Arianna David si è esposta sul caso dei quattro gieffini, chiarendo i fatti su Lulù. “Ha una storia familiare triste“, ha confessato la ragazza, dicendo che al Grande Fratello c’erano segnali anomali su di lei. “Lulù, io facevo l’opinionista quando quell’anno era al Grande Fratello con Bortuzzo, già dentro la Casa aveva episodi che erano molto anomali“, ha spiegato Arianna David, raccontando poi che in quel periodo anche i genitori di Manuel erano dovuti intervenire mettendolo in guardia dalla ragazza.

“Bisogna andare a vedere nelle famiglie di origine di queste persone, sia uomini che donne.” ha continuato Arianna David, “La maggior parte di queste personalità distorte vengono da famiglie disfunzionali“. Poi la confessione più preoccupante: Arianna David ha spiegato di essere a sua volta vittima di uno stalker. Quando era tornata a vivere a Roma aveva frequentato un ragazzo che dopo poco tempo si era rivelato un folle che ha iniziato a stalkerizzarla. Purtroppo, l’uomo ha agito facendole male anche fisicamente. “Ho denunciato, certo, e l’hanno arrestato, ma a fare questa cosa ci sono arrivata dopo 3 anni, ero perseguitata“. Arianna David ha spiegato di essere andata a denunciarlo con una parrucca in testa per non essere seguita da lui, che tutte le mattine era sotto casa.