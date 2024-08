Attacco al potere, diretto da Edward Zwick

Venerdì 16 agosto 2024, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:25, L’action thriller del 1998 dal titolo Attacco al potere. La regia è di Edward Zwick che, dopo aver lavorato a lungo in televisione, passa al cinema e nel 1986 esce il suo primo film, A proposito della notte scorsa….Tre anni dopo girerà Glory – Uomini di gloria che sarà premiato con ben tre Premi Oscar e dopo questa pellicola ne girerà di altrettanto importanti come Vento di Passioni, con Brad Pitt e Blood Diamonds – Diamanti di sangue, con Leonardo DiCaprio.

Protagonisti del film Attacco al potere sono Bruce Willis, Denzel Washington, Tony Shalhoub e Annette Bening. Washington aveca già lavorato con Zwick nel 1996, con il film Il coraggio della verità.

La trama del film Attacco al potere: attentato alle Torri Gemelle profetico

La storia di Attacco al potere si svolge nel febbraio del 1993. Nei sotterranei del World Trade Center esplode una bomba. Per la deflagrazione sei persone persono la vita e circa mille persone restano ferite. A rivendicare l’attentato sono gli estremisti islamici. Mai prima d’ora gli Stati Uniti d’America si sono trovati ad affrontare una simile minaccia, il pericolo del terrorismo sembrava lontano.

Per gestire questo inaspettato attacco viene contattato l’FBI e il tutto viene affidato al capo della Task Force di New York, Anthony Hubbard, coadiuvato dall’agente Elise Kraft, stimato membro della CIA e al momento impegnata sul fronte arabo per un incarico molto pericoloso. Quando la violenza dei terroristi aumenta fino a far esplodere un autobus nel popoloso quartiere di Brooklyn, i massimi esponenti de governo americano decidono di ricorrere alle leggi marziali. La situazione è critica e viene chiamato in campo anche l’esercito, guidato dal gen. William Devereaux (Bruce Willis).

Hub, affiancato dal collega Frank e da Elise Kraft, riuscirà a scovare e uccidere il mandante dei violenti attentati che altri non è che Samir, un palestinese traditore che ha sempre fatto il doppio gioco. Il generale Devereaux verrà arrestato, accusato di aver torturato e poi ucciso un elemento sospetto durante le sue indagini, ridando poi la libertà ai suoi prigionieri.

Prima dell’intervento di Hubbard, durante una colluttazione con Samir, Sharon viene colpita da una pallottola e muore.