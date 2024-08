Augustina Gandolfo, la moglie di Lautaro Martinez, ha indossato i panni di super girl con un incredibile salvataggio di suoi figlio, che stava giocando distrattamente davanti ad uno specchio di vetro nella cabina armadio. Il piccolo di casa Martinez-Gandolfo pare abbia iniziato a giochicchiare con lo specchio, sollecitandolo e facendolo oscillare pericolosamente, fino alla caduta. E’ proprio nel momento decisivo che Augustina si è accorta del pericolo, riuscendo a fare da barriera tra il figlio e il vetro, prima che potesse ferirlo. Un episodio spaventoso per mamma Augustina, ripresa dalle telecamere di sorveglianza in tutta la sua forza e il suo coraggio.

Il video, condiviso sui social dalla stessa, è poi diventato virale. “Theo mi fa venire un infarto”, ha scritto la ragazza dopo il terribile spavento. Nei giorni scorsi, assieme a Lautaro, aveva festeggiato il compleanno del piccolo, arrivato in famiglia appena un anno fa. “Sei il nostro terremoto”, le parole di lady Martinez. “Grazie per aver rallegrato le nostre giornate con tua sorella. Voglio solo che siate felici e in salute . Ti amiamo tanto”, aveva aggiunto.

Augustina Gandolfo, lady Martinez salva il figlio Theo con grande prontezza: ecco cosa è successo

Ricordiamo che Lautaro Martinez e sua moglie Agustina sono diventati genitori di Theo ad agosto del 2023 e, come dicevamo, proprio di recente il piccolo di casa ha compiuto il suo primo anno. Sono passati dunque più di dodici mesi da quel grande giorno che sia il calciatore sia la moglie ricordano come uno dei più belli di sempre.

Oltre al figlio Theo, la coppia ha anche una figlia più grande, dell’età di due anni, che si chiama Nina. Oggi però i riflettori sono tutti puntati sul secondogenito, che con l’imprudenza tipica dell’età ha rischiato di farsi male. Per sua fortuna, ci ha pensato mamma Augustina ad intervenire con prontezza, al momento giusto, salvandolo dal pericolo.

