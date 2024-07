Aumento stipendio 2024/ Fino a 400€ come bonus lavorando meno (ultime notizie 18 luglio)

Settembre sarà un mese fortunato per alcuni lavoratori. Gli stessi vedranno un consistente aumento dello stipendio dal 2024 che prevede l’incasso di 300€, 75€, 60€ e altri 1.200€ come assegno una tantum che però viene garantito nella busta paga di luglio.

Cifre che possono far tirare un sospiro di sollievo ma che garantiscono un aumento importante del potere d’acquisto. Al momento i fortunati si attestano a 36.500 lavoratori e lavoratrici che hanno ottenuto il rinnovo del CCNL come dipendenti assunti con Contratto Bancari Bcc.

Aumento stipendio 2024: come viene previsto l’aumento e perché

Questo prossimo aumento di stipendio del 2024 è dovuto – a sorpresa per molti – per via dei rincari globali e dell’inflazione che stangato le famiglie italiane. Ma la cifra non viene garantita in un’unica soluzione ma in diverse tranche:

300€ A settembre 2024;

60€ A gennaio 2025

5€ A gennaio 2026.

L’incremento è valido – lo ricordiamo – ai beneficiari con contratto bancario BCC. Alle somme sopra esposte non va dimenticato l’incremento di 1.200€ (erogazione una tantum) che verrà corrisposto nella busta paga di luglio 2024.

Si lavora mezz’ora in meno

Un altro obiettivo – già confermato – oltre all’aumento di stipendio del 2024 è la riduzione delle ore di lavoro. In verità si tratta di soltanto mezz’ora ma mantenendo la stessa indennità percepita fino ad oggi.

Lo conferma il segretario nazionale della Fabi Luca Bertinotti che dice: Legiuste rivendicazioni e le legittime aspettative espresse dalla piattaforma, con la sottoscrizione del Contratto Nazionale che guarda al futuro del settore e ne mantiene i tratti distintivi garantendo al tempo stesso il presidio delle garanzie e tutele economiche e normative per tutte le Lavoratrici ed i Lavoratori del Credito Cooperativo.

Questo successo è dato dalla collaborazione tra la delegazione di Federcasse e Fabi First, Fisac, Uilca e Ugl credito. Infine è prevista un’ulteriore indennità di cash less di 90€ in rapporto a quanto già versato.

