Chi è Aurora Di Profio, concorrente di The Voice Kids 2024: una storia molto toccante

È una storia molto toccante quella di Aurora Di Profio, una delle giovanissime concorrenti di The Voice Kids 2024. Sul palco del programma di Rai 1, Aurora canta ‘Ovunque sarai’ di Irama, ma della concorrente non viene mostrato il filmato di rito prima dell’esibizione. Questo perché Antonella Clerici vuole mostrarlo anche alla giuria, rompendo il rito del programma. Nel filmato, Aurora racconta di essersi innamorata della musica sin da piccolissima, grazie soprattutto ai suoi genitori.

“Mio papà era molto malato, canto soprattutto per lui”

“Il mio papà suona la chitarra e canta benissimo”, ammette Aurora nel filmato, “è grazie a lui che ho iniziato e canto soprattutto per lui”. La concorrente spiega, infatti, che il suo papà ha avuto gravi problemi di salute: “Purtroppo è stato varie volte in ospedale. L’ultima volta è dovuto restarci un mese, a Bologna, per me è stato difficile, mi sentivo sola, poi facevamo sempre Pescara-Bologna, quindi è stato molto difficile. Infatti sono stata in compagnia dei miei nonni, altrimenti sarei stata completamente sola”.

“Io ho avuto problemi di salute davvero davvero gravi che potevano anche compromettere la mia vita purtroppo. Io mi sono attaccato alla vita con le unghie e con i denti per lei” ammette il papà di Aurora, che intanto è scoppiata in lacrime, commossa nel riascoltare la storia della sua famiglia.