E’ tra i protagonisti dell’attuale scena musicale; spopola in radio con il nuovo singolo Hangover – di Emma – ed è tra i cantanti sul palco del Suzuki Music Party: stiamo parlando di Baby Gang, rapper nato a Lecco e originario del Marocco – nazionalità dei genitori – che alle sue spalle ha una storia non proprio idilliaca con la legge. Baby Gang è stato in carcere, ma non tutti saranno a conoscenza del perchè.

Bisogna partire da 3 anni fa quando, con altri due amici, Baby Gang è stato accusato per minacce ai danni di altre persone per ottenere soldi e oggetti di valore. Come racconta Biccy, sarebbe emerso anche l’utilizzo di una pistola per estorcere ad uno dei componenti del gruppo le chiavi della macchina. In totale è stato accusato per aver partecipato a 4 rapine e il rapper si sarebbe dichiarato sempre innocente.

Baby Gang rischia di nuovo il carcere: “La Procura di Milano ha chiesto una condanna di 3 anni…”

Dopo la questione delle rapine, Baby Gang è passato dal carcere ai domiciliari per poi passare dopo poco tempo nuovamente in prigione a causa di una foto pubblicata sui social. Nello specifico, il rapper aveva condiviso su instagram una foto di sé stesso con in mano una pistola. Come racconta Biccy, è arrivata lo scorso luglio l’assoluzione per Baby Gang per una delle rapine di cui era accusato ma è ancora in corso l’appello per un’altra condanna pendente ovvero quando si ritrovò coinvolto in una sparatoria, circa due anni fa.

Ma oltre a scoprire perchè Baby Gang è stato in carcere, alcuni giorni fa è emerso un ulteriore scenario che potrebbe portare il rapper a vivere nuovamente tale esperienza. “La procura di Milano ha chiesto una condanna a 3 anni di reclusione poiché, mentre un suo collega stava realizzando un video musicale con lui presente, ci fu un lancio d’oggetti contro le forze dell’ordine”. Questo quanto riportato dall’Ansa – come spiega Biccy – poco prima della messa in onda del Suzuki Misc Party dove spicca proprio la partecipazione di Baby Gang.