Bake Off Italia 2024: oggi al via la sfida più dolce della tv

Oggi, venerdì 6 settembre, in prima serata su Real Time, riapre la pasticceria più famosa della televisione italiana ovvero Bake Off Italia. Quella che parte questa sera è la dodicesima edizione del talent show che, si preannuncia, più dolce che mai. Ogni anno, i concorrenti che si sfidano sotto il famoso tendone sono sempre più bravi così come le sfide da affrontare e superare sempre più difficili. A condurre la gara e a raccontare anche le emozioni dei pasticceri amatoriali che provano a trasformare la passione per la pasticceria in un vero lavoro è sempre Benedetta Parodi.

Forte della sua esperienza in cucina dove si diletta a preparare ricette di ogni tipo, Benedetta Parodi, questa sera, accoglierà non solo i concorrenti ma anche i giudici che, al termine dell’ultima puntata, eleggeranno il vincitore nella suggestiva Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore (MB).

Anticipazioni Bake Off Italia 2024: tutte le novità

Il tema di Bake Ogg Italia 2024 sarà l’Olimpo della pasticceria con Benedetta Parodi e i giudici vestiti come delle vere e proprie divinità. I 14 concorrenti saranno così chiamati a realizzare dei dolci davvero divini per poter conquistare il palato, sempre più esigente, dei giudici. Le sfide si svolgeranno all’interno della serra dove dominano i colori della terra, delle spighe e dei fiori selvatici, con sfumature che vanno dalla terracotta all’ocra.

Per la prima volta, inoltre, il cast dei 14 concorrenti sarà deciso al termine della seconda puntata. Quest’anno, infatti, ci saranno due puntate speciali di selezione con la partecipazione di ben 30 concorrenti.

I giudici di Bake Off Italia 2024

Squadra che vince non si cambia e così, al cast tecnico della scorsa edizione di Bake Off Italia è stato aggiunto solo un altro tassello. Tutti i dolci che i concorrenti prepareranno durante le varie sfide tra le quali, quella più temuta, resta sicuramente la sfida tecnica, saranno giudicati da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Ai tre giudici, però, in ogni puntata, proprio durante la prova tecnica, si aggiungere il maestro di pasticceria Iginio Massari che, con la sua lunghissima esperienza, guiderà i vari concorrenti dando loro, anche preziosi consigli da sfruttare nelle future preparazioni.