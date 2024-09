Bake Off Italia 2024: anticipazioni e diretta seconda puntata 13 settembre

Oggi, venerdì 13 settembre 2024, in prima serata, torna l’appuntamento con Bake Off Italia 2024, in onda su Real Time con la seconda puntata. Benedetta Parodi, con tutta la sua dolcezza, accoglierà nuovamente gli aspiranti concorrenti che si sottoporranno al giudizio degli inflessibili giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, pronti a regalare loro una gioia o nel peggiore dei casi una delusione. Diversamente dalle precedenti edizioni, i concorrenti non sono stati selezionati precedentemente e i nomi dei 14 fortunati saranno svelati solo questa sera.

“Quando finiscono le selezioni di Bake Off Italia. Stasera sveleremo finalmente i 14 aspiranti pasticceri che si contenderanno il titolo di miglior pasticcere amatoriale d’Italia! Voi avete già individuato qualcuno per cui tifare?

Vi aspetto stasera alle 21:30 su Real Time”, ha scritto Damiano Carrara sui social.

Le prove di Bake Off Italia 2024: la prova tecnica fa paura

Per conquistare ufficialmente un posto nel tendone di Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore, gli aspiranti concorrenti di Bake Off Italia 2024 dovranno superare una serie di sfide per dimostrare di avere non solo talento in pasticceria, ma anche creatività. Tra i dolci che rappresentano il punto di forza di ciascun pasticcere amatoriale e ricette del passato, la sfida che mette tutti i concorrenti in difficoltà, compresi quelli più preparati, è sicuramente la prova tecnica.

Per superare la prova tecnica, tutti i concorrenti devono seguire dettagliatamente la ricetta e non sbagliare neanche un piccolo dettaglio. Quest’anno, inoltre, a rendere il tutto più complicato è la presenza del supervisore Iginio Massari.

Come vedere in diretta streaming Bake Off Italia 2024

La seconda puntata di Bake Off Italia 2024 può essere vista in diretta televisiva, su Real Time, a partire dalle 21.30, al termine della puntata di Casa a prima vista. Il talent show più dolce della televisione italiana, inoltre, può essere visto anche in diretta streaming sul sito di Real time o in replica, il sabato, alle 19.20, sempre su Real Time.