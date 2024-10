Barbora Bobulova, chi è l’attrice: l’arrivo in Italia e il debutto nel cinema

Barbora Bobulova, affermata attrice di origine slovacca naturalizzata italiana, si racconta oggi pomeriggio nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1. Nata in Cecoslovacchia, classe 1974, sin da adolescente insegue la strada della recitazione, sino alla chiamata che cambiò la sua vita: quando era da poco maggiorenne fu infatti contattata dall’Italia per interpretare un ruolo nel film Infiltrato, con Valerio Mastandrea, del 1996.

Sassari, colpisce con una fiocina una donna: aggressore prosciolto/ “Non è una persona pericolosa”

In un’intervista al Corriere della Sera del dicembre 2022, l’attrice ha ricordato i suoi inizi in Italia ed un impatto con la nuova realtà per nulla semplice: “Non ero in cerca di fortuna. A un casting a Bratislava cercavano una ragazza slava per un film italiano, ‘Infiltrato’. Avevo 19 anni. Fu uno choc. Bionda, con gli occhi azzurri, sentivo gli sguardi addosso. Non sono cambiate tanto le cose, ancora gli uomini ti fissano. Ero abituata al mio Paese, dove se anche ti metti in minigonna non ti fila nessuno”.

Pierina Paganelli, giallo video farmacia/ L'inquilino si riconosce ma davanti agli inquirenti smentisce

Barbora Bobulova tra cinema, tv e vita privata: ha un compagno?

La carriera di Barbora Bobulova al cinema è proseguita con altri importanti successi: nel 1997 è stata scelta da Marco Bellocchio per il film Il principe di Homburg, ma il grande successo arriva a cavallo tra il 2004 e il 2005 con i film La spettatrice di Paolo Franchi e Cuore sacro di Ferzan Özpetek. Insieme all’interpretazione in quest’ultima pellicola arrivarono nel 2005 importanti premi: vinse infatti il David di Donatello, il Globo d’oro e il Ciak d’oro come miglior attrice. In televisione, invece, ha preso parte a numerose fiction: negli ultimi anni ha recitato in Sopravvissuti (2022) e nella serie di grande successo Studio Battaglia, mentre da domani, mercoledì 30 ottobre 2024, la vedremo su Rai2 nella nuova fiction Stucky.

Greta Spreafico/ Andrea Tosi: “Non ho nulla da nascondere, perchè il suo ex non parla mai?”

Per quanto riguarda la vita privata, Barbara Bobulova è stata fidanzata per anni con Alessandro Casale, conosciuto all’inizio degli anni 2000 sul set di un film: dalla loro storia d’amore sono nate due figlie, Lea e Anita, per le quali hanno sempre conservato un ottimo rapporto nonostante la separazione. Ad oggi non sappiamo invece se l’attrice abbia un compagno o se sia single: la sua vita privata, al momento, è avvolta nella riservatezza assoluta.