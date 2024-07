Bartoletti ridicolizza Adani/ Lo sfottò: “Il re delle certezze”, l’ex CT Mancini mette like (11 luglio 2024)

BARTOLETTI RIDICOLIZZA ADANI, COS’È SUCCESSO

Marino Bartoletti, storico giornalista della Rai, ha lanciato una frecciatina tutt’altro che velata a Lele Adani, ex calciatore diventato opinionista televisivo, prima di Sky e ora alla Rai. Il difensore con un passato anche all’Inter è stato protagonista insieme a Stefano Bizzotto di molte telecronache delle gare di Euro 2024.

Quella sicuramente che verrà ricordata è quella della semifinale tra Spagna-Francia quando Bizzotto, alla sua ultima telecronaca della carriera, si è presentato senza voce al grande appuntamento. All’inizio sui social ci sono state solo risate e meme, ma dopo le scuse del giornalista per la performance, la gente ha applaudito la professionalità del telecronista.

BARTOLETTI RIDICOLIZZA ADANI: “IL RE DELLE CERTEZZE”

Chi ha ricevuto critiche è stato Adani, in modo particolare da Bartoletti. L’ex difensore è da sempre un personaggio molto divisorio, una parte dei telespettatori lo adora per la sua passione nel raccontare calcio mentre l’altra “fazione” lo detesta per il suo modo esagerato di esaltarsi, spesso passando da seconda voce a telecronista principale, come era stata accusato di fare anche durante il Mondiale del 2022 in Qatar per l’Argentina.

Questo infatti è stato uno dei motivi principali dello sfogo di Bartoletti: “Non commento quasi mai le telecronache, anche perché ne conosco le difficoltà. Stasera avevo scelto di vedere la partita sulla Rai perché stimo moltissimo Stefano Bizzotto, competente, gentile e rassicurante. Ma quando ho sentito il suo commentatore tecnico — re delle certezze — affermare che Rodri e Griezmann avrebbero “calpestato le stesse zolle” ho capito che era arrivato il momento di passare su Sky”

A mettere like al post su Instagram è stato Roberto Mancini, ex commissario tecnico dell’Italia. Considerando però che l’allenatore ha chiesto ad Adani di unirsi alla Nazionale, per via del bel rapporto, non è da escludere che ci sia il rischio che Mancini non abbia letto tutto il post, visto che le prime righe erano un commento sulla sfida.











