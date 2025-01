Da qualche tempo a questa parte, ormai, il cuore di Ilary Blasi batte per il suo compagno Bastian Muller. E’ con lui che la conduttrice ha voltato pagina dopo la fine della storia d’amore con Francesco Totti. Una relazione, quella col fidanzato tedesco, che procede a vele spiegate e tutto sommato alla larga da occhi indiscreti. Curioso il retroscena rivelato dalla Blasi, secondo la quale una cartomante aveva previsto l’incontro con Bastian Muller. “Mi disse che lo avrei trovato a New York l’uomo della mia vita. Ed è a accaduto proprio all’ultimo secondo, mentre aspettavo il volo di ritorno per l’ltalia”, ha raccontato in una bella intervista rilasciata al magazine Chi.

Un po’ il fato, un po’ la fortuna, Ilary Blasi e Bastian Muller si sono conosciuti senza mai lasciarsi. “Bastian mi si è avvicinato, si è presentato e, anziché chiedermi il numero di telefono, mi ha chiesto come mi chiamassi su Instagram per seguirmi”, spiega la famosa conduttrice, assicurando che il compagno non aveva idea di chi fosse.

Ilary Blasi e il curioso retroscena sul primo incontro con Bastian Muller

“In Germania conoscono solo Michelle Hunziker, non mi calcolano…”, ha detto ironica la Blasi, che confida di sentirsi unica grazie a Bastian, un compagno che descrive come un uomo estremamente romantico e caloroso. Da quando c’è Bastian Muller nella sua vita, Ilary si è presa del tempo per riflettere sulla sua vita professionale e non sono pochi i no che ha detto sul lavoro.

Forse la conduttrice vuole bilanciare meglio le sue priorità o più semplicemente non ha trovato gli stimoli giusti. Di sicuro oggi oltre al lavoro, nella sua vita c’è ampio spazio al privato con il fidanzato. Non di rado i due volano in qualche posto esotico per trascorrere del tempo di qualità insieme.

