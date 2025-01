Beast, in onda questa sera su Rete 4: nel cast Idris Elba

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede per la prima serata di venerdì 3 gennaio 2025 a partire dalle ore 21:25 la messa in onda del film di genere thriller avventura Beast. Il film è stato realizzato nel 2022 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui RVK Studios con la distribuzione che è stata gestita dalla Will Packer Productions. La regia del film Beast è stata affidata a Baltasar Kormakur, il soggetto è stato scritto da Ryan Engle, la sceneggiatura porta la firma di Jaime Primak Sullivan, il montaggio è stato realizzato da Jay Rabinowitz mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Steven Price. Nel cast spiccano Idris Elba, Iyana Halley, Leah Sava Jeffries e Sharlto Copley.

Beast, la trama del film: ambientato nella Savana

Nel film Beast i troviamo nella sterminata savana del Sudafrica e nello specifico nella riserva naturale Mopani. È una delle tante notti afose quando alcuni bracconieri entrano all’interno di questa area protetta e iniziano a posizionare una serie di trappole che hanno come obiettivo un folto branco di leoni. Purtroppo la loro trappola è efficace e praticamente vengono uccisi tutti i leoni con la sola eccezione del maschio Alfa. Per nulla soddisfatti decidono di dividersi: Alcuni fanno rientro con i loro mezzi di trasporto per portare via le carcasse dei leoni uccisi mentre altri decidono di rimanere piazzando nuove trappole con l’obiettivo di uccidere l’unico leone superfluo. Tuttavia accade l’imponderabile e ossia il leone maschio riesce a sfuggire e ad uccidere tutti i bracconieri che erano rimasti nella riserva.

Passano alcuni mesi e nei pressi della riserva arriva un noto dottore di nome Samuels che dopo essere rimasto vedovo decide di trasferirsi in questa zona insieme alle sue due figlie in età adolescenziale di nome Meredith e Norah. Il dottore qui ritrova un suo vecchio amico di nome Martin che oltre ad essere il direttore della riserva naturale è anche un importante biologo di fama internazionale. Obiettivo principale del dottore è quello di mettersi da parte tutte le difficoltà dell’ultimo periodo e soprattutto Il dg avuti con la moglie dalla quale aveva divorziato poco prima che lei scoprisse di essere alle prese con un brutto cancro. Le figlie, per questo, lo hanno sempre ritenuto responsabile di quanto accaduto e lui vorrebbe superare queste problematiche. Queste vicende andranno a sovrapporsi alle problematiche che Martin ogni giorno deve affrontare e che riguardano la salvaguardia di animali a rischio estinzione come nel caso dei leoni stessi.

