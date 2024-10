Oggi il 7 ottobre 2024, la Chiesa Cattolica celebra la Beata Vergine Maria del Rosario, una delle feste più importanti del calendario romano. In questa occasione viene celebrata la Beata Vergine Maria, raffigurata con il suo classico vestito azzurro e tra le mani la corona del rosario, proprio per ricordare a tutti i fedeli la sua importanza: chiunque reciterà con fede e propagherà il rosario avrà la protezione della Madonna.

San Bruno/ Oggi, 6 ottobre 2024, si celebra uno dei santi più amati in Calabria

Questo giorno è collegato a un’altra ricorrenza, ovvero quella dell’8 Maggio, in cui si ricorda la Madonna del Rosario di Pompei. In entrambi i giorni si recita la Supplica solenne.

Una memoria devozionale legata a un importante fatto storico

La prima apparizione avvenne presso il convento di San Domenico e da quel momento la Chiesa ha deciso di stabilire la data del 7 ottobre come il giorno in cui viene ricordata la Beata Vergine Maria del Rosario.

Inizialmente questa celebrazione aveva il nome di Madonna della Vittoria, poiché era collegata a un importante evento storico, ovvero la battaglia di Lepanto, durante la quale le legioni cristiane riuscirono a sconfiggere le navi dell’Impero Ottomano.

San Francesco d'Assisi/ Oggi, 4 ottobre 2024, si festeggia il Patrono d'Italia, capostipite della letteratura

Secondo la tradizione, infatti, i cristiani riuscirono ad ottenere questa vittoria grazie alla protezione della Madonna, che molti di loro avevano invocato recitando il Rosario. Questa vittoria influenzò in modo cruciale gli equilibri politici dei secoli successivi, rafforzando il potere di coloro che facevano parte della cosiddetta Lega Santa, ovvero Stato della Chiesa, Spagna e Repubblica di Venezia.

In un secondo momento, però, Papa Gregorio XIII decise di trasformare questa celebrazione e dedicarla esclusivamente alla Madonna del Rosario.

La Beata Vergine Maria del Rosario e il legame con Pompei

La Beata Vergine Maria del Rosario viene ricordata in molti comuni italiani, in particolare anche nella famosa città di Pompei, nella quale si festeggia la Madonna anche l’8 maggio, nelle stesse modalità. Pompei è un comune della provincia di Napoli di poco più di 23 mila abitanti. Fu fondato in un primo momento nel IX secolo a.C. ma, a seguito dell’eruzione del Vesuvio nel 79, fu completamente ricoperto da una coltre di lapilli e cenere, per poi ritornare ad essere abitato durante il periodo Medievale.

Auguri di buon San Francesco 2024/ Frasi e pensieri per celebrarlo: “L'oscurità non spegne una candela”

Qui oggi è possibile visitare la splendida Basilica della città, in cui è presente il celebre dipinto di Luca Giordano, che raffigura la Madonna di Pompei. Ogni anno migliaia di fedeli si recano in pellegrinaggio presso la Basilica per pregare e supplicare la Madonna. Questo luogo è diventato un centro molto importante dal punto di vista religioso, tanto che anche molti Papi hanno deciso di visitarlo, come Papa Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI e Papa Francesco.

I Santi del giorno

Il 7 ottobre la Chiesa celebra anche: Santa Giustina di Padova, San Geroldo di Colonia, Sant’Augusto di San Siforiano, Abate Martino Cid, Sant’Adalgiso di Novara, Martiri di Arima.