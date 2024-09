Il curioso retroscena sul primo incontro tra il conduttore Rai e Benedetta

Forse non tutti sanno che nella vita privata di Max Giusti, celebre conduttore Rai, c’è la splendida moglie Benedetta Bellini. I due si sono conosciuti dopo la fine della relazione che il presentatore ebbe con Selvaggia Lucarelli e da allora non si sono più lasciati. Di Benedetta non si hanno moltissime informazioni, questo perché è una persona estremamente riservata e non attratta dalle luci dei riflettori. Nel corso degli anni tuttavia non sono mancate le incursioni pubbliche per qualche sorpresa alla sua dolce metà.

A quanto pare la loro relazione è iniziata dopo aver assistito insieme ad uno spettacolo di Beppe Grillo. Giusti ha raccontato di aver sudato le cosiddette camicie per conquistarla, dato che la concorrenza era serrata. “Andammo a mangiare da un amico che aveva un ristorante ma lui voleva corteggiarla, infatti le portò un mazzo di fiori, ma alla fine è andata bene”, ha detto felice e soddisfatto in una intervista di qualche tempo fa a Oggi è un altro giorno.

Il primo appuntamento con Benedetta, dunque, è uno dei ricordi più belli di Max Giusti, ma il conduttore non ama vivere di soli ricordi. Nessun problema, dato che ancora oggi il feeling con sua moglie è a livelli massimi: “Mia moglie è molto diversa da me, elegante e chic, con lei ho imparato tanto. Una grande evoluzione, ero che non mi sarei mai sposato, invece…”.

Max Giusti e Benedetta Bellini sono saliti all’altare nell’ormai lontano 2009 e, dopo il matrimonio, sono diventati genitori dei due figli Matteo e Caterina, che oggi hanno rispettivamente quattordici e dodici anni.

