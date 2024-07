Biden, i Dem spingono per il ritiro/ Chiesto sostegno al Congresso: “Dubbi sulla sua salute fisica e mentale”

Usa, si riunisce il Congresso e sempre più deputati democratici si aggiungono agli esponenti che chiederanno pubblicamente sostegno per appoggiare il ritiro della candidatura di Joe Biden dalle prossime elezioni presidenziali. I dubbi emersi sulla salute fisica e mentale del presidente, confermati anche nelle recenti apparizioni nei dibattiti pubblici e dichiarazioni confuse nelle interviste, hanno portato l’opinione diffusa nei membri del suo partito, che probabilmente è giunto il momento di fare un passo indietro.

Biden, dubbi su valutazione medica febbraio 2024: Camera indaga/ Presidente Usa “chi vuole ritiro si candidi”

Per questo, come sottolinea oggi il sito di notizie Nbc, diversi membri della Camera hanno chiesto alla leadership Dem di spingere per l’abbandono. L’annuncio di quanto deciso potrebbe arrivare presto, sempre secondo fonti dell’emittente infatti, dovrebbe essere stabilito entro la fine del prossimo vertice Nato a Washington, che terminerà l’11 luglio. In una delle settimane che politicamente potrebbero essere le pià significative per gli Stati Uniti quindi, tra Senato e Congresso, i democratici dovranno affrontare quella che sembra la questione più urgente, cioè il sostegno a Biden che non può più essere garantito a queste condizioni.

CAOS SOMALIA/ Francia vs. al Shabaab, come fallì la liberazione di Denis Allex

Biden, crollo dei consensi tra i Dem, proposta al Congresso per il ritiro della candidatura

Gli esponenti di spicco del partito democratico chiederanno sostegno al Congresso e al Senato Usa, per un ritiro di Biden dalla candidatura alle prossime elezioni. Il presidente, che già è l’attuale leader in carica più anziano della storia degli Stati Uniti, è stato giudicato in condizioni di salute fisica e mentale poco resistenti per sostenere un altro eventuale mandato. Ma non solo, secondo l’opinione di molti colleghi, Biden non avrebbe più le capacità di sostenere la campagna elettorale. Per questo, è sotto esame la possibilità, che diventa sempre più concreta, di un suo ritiro.

Orban incontra Xi: "Creare dialogo di pace Ucraina-Russia"/ Bulgaria e Slovacchia si uniscono all'appello

In seguito ad alcuni colloqui interni al partito, il New York Times ha confermato che il consenso unanime sarebbe proprio quello di incoraggiare a lasciare. Il deputato Adam Schiff, probabile prossimo vincitore come Senatore della California, ha dichiarato in merito che l’eventuale proseguimento della candidatura di Biden, deve essere sostenuta dalla stragrande maggioranza dei Dem, altrimenti “bisogna lasciare spazio a qualcuno che può farcela“. Al calo dei consensi quindi potrebbe seguire il clamoroso annuncio, dato prima possibile in vista della scelta del sostituto candidato, da decidere alla prossima convention di Chicago.











© RIPRODUZIONE RISERVATA