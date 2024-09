Il bonus lavoro autonomo consiste in un indennizzo nei confronti delle partite IVA che hanno subito un calo netto di fatturato (per un tetto massimo pari a 12 mila euro). Nello specifico si fa riferimento alla possibilità di poter ottenere l’ISCRO (una sorta di disoccupazione per chi lavora in proprio).

L’obiettivo dell’ISCRO è garantire un indennità mensile che funga da supporto economico ai lavoratori autonomi che si trovano in difficoltà e che possono comprovare di avere subito un calo drastico del loro fatturato.

Partite Iva, sanatoria retroattiva con concordato preventivo/ Condono sui redditi non dichiarati 2018-2023

Bonus lavoro autonomo: come ottenerlo?

Per bonus lavoro autonomo si fa riferimento all’ISCRO, il cui acronimo sta per “indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa”. La misura è stata resa strutturale dal 2024 dopo averla provata in via sperimentale per tre anni continuativi.

L’ISCRO è un’indennità rivolta ai liberi professionisti, società semplici, studi associati e lavoratori autonomi che soffrono una crisi economica per via di un calo del fatturato del 70% rispetto alla media generata nei due anni fiscali precedenti (osserveremo più nello specifico questo requisito).

Criptovalute tasse/ L'Ade fa chiarezza su quando si paga l'imposta di bollo (14 settembre 2024)

Oltre alla condizione reddituale è obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata INPS (viceversa non sarebbe possibile ottenere l’indennità di disoccupazione”.

Il calcolo del reddito

La prossima scadenza dell’ISCRO è fissata al 31 ottobre 2024 ed entro questo termine il lavoratore deve dimostrare che il reddito del 2023 è inferiore al 70% rispetto sia alla media del 2022 che a quella dell’anno 2023.

Esempio: se nel 2021 l’imprenditore avesse fatturato 10.000€ e nel 2022 11.000€, la media del biennio ammonterebbe a 10.500€. Per godere dell’ISCRO nel 2023 dovrà aver fatturato massimo il 70% rispetto a tale media, dunque entro i 7.350€.

Taglio tassi mutui/ Un 25enne ora risparmia oltre 70 mila euro (14 settembre 2024)

Come fare domanda per il bonus lavoro autonomo

Per inviare la domanda del bonus del lavoratore autonomo entro la fine di ottobre 2023 occorre accedere alla piattaforma INPS e poi andare su “Sostegni, Sussidi e Indennità” –> “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”.

Una volta ottenuto l’accesso a tale schermata, si va nella sezione Strumenti e si seleziona “vedi tutti” e poi ancora si sceglie “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Dopo aver inserito le proprie credenziali di login è possibile accedere alla “Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”.