Brigate rosse, arrestato Leonardo Bertulazzi era latitante dal 1980

Colpo in Argentina, è stato arrestato Leonardo Bertulazzi, latitante delle Brigate Rosse dal 1980 che sarà estradato in Italia e dovrà espiare una pena complessiva di 27 anni per reclusione e sequestro di persona, associazione sovversiva, banda armata e altri capi di accusa, si è dichiarato colpevole tra i vari omicidi anche della partecipazione al sequestro dell’ingegnere navale Piero Costa, risalente al gennaio del 1977 e che era mirato a sovvenzionare l’attività terroristica tramite l’utilizzo di mezzi finanziari, di cui 50 milioni di lire furono sfruttati per acquistare il celebre appartamento romano del sequestro di Aldo Moro.

Leonardo Bertulazzi è stato arrestato alla presenza dell’intelligence italiana e dirigenti e operatori delle forze di polizia in servizio presso la direzione Centrale di polizia di Prevenzione e la Digos di Genova, lo riporta l’agenzia di stampa Adnkronos.

Leonardo Bertulazzi e il precedente arresto nel 2002

Già oltre vent’anni fa il latitante delle Brigate rosse era finito sotto arresto, più precisamente nel 2002, come ricostruito da Il Fatto Quotidiano: “Già arrestato nel 2002 a Buenos Aires, a seguito di una complessa attività di indagine condotta dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, unitamente alla Digos di Genova e all’Interpol era stato rilasciato qualche mese dopo” si legge sulle colonne del noto quotidiano che ha ricordato l’arresto di Leonardo Bertulazzi.

Tra i reati più noti commessi da Leonardo Bertulazzi resta l’operazione Piero Costa, figlio del fondatore di Costa crociere Giacomo, che venne tenuto in ostaggio per quasi tre mesi, periodo nel quale il padre già malato da tempo venne a mancare. Fuggito in Sudamerica nel 1980, ha già scontato pochi mesi dei 27 anni di carcere inflitti al criminale. Qualche anno fa il fratello di Leonardo Bertulazzi disse di attendersi dei cambiamenti in Italia “e che finalmente venissero approvate leggi che non avrebbero più perseguito chi ormai era fuori da decenni da determinate logiche “

