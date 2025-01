CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, D’AVERSA NETTO SU FAZZINI

Ci sono grandi novità per quanto riguarda il calciomercato Lazio. Jacopo Fazzini è l’obiettivo numero uno del centrocampo dei biancocelesti, ma tra l’offerta dei capitolini e la richiesta dei toscani ballava qualche dettaglio. Principalmente legati al discorso dei milioni utili per il riscatto obbligatorio per Fazzini dato che la formula dell’operazione prevede proprio il prestito biennale con obbligo di riscatto fissato per la fine delle due stagioni. Come detto che c’è un aggiornamento importantissimo ovvero la decisione di Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, di non convocare Fazzini per la prossima partita di campionato dei toscani vale a dire il Venezia al Penzo.

Il tecnico ha usato parole importanti per parlare della situazione legata al centrocampista: E’ emersa una sua perplessità e una sua non convinzione durante il lavoro in allenamento. In questo momento la situazione non è limpida e lui ne risente”.

Insomma, le dichiarazioni dell’allenatore sono chiarissime e praticamente confermano le voci dell’ultimo periodo dunque la cessione di Fazzini praticamente certa. Manca solamente l’accordo finale per far partire il trasferimento.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IDEA DALL’UDINESE

Il calciomercato Lazio è alla ricerca di centrocampisti per migliorare il reparto di Baroni. Dopo aver messo nel mirino Sandi Lovric, pista che però pian piano si è raffreddata anche per l’inserimento della Fiorentina, c’è un altro giocatore dell’Udinese che interessa ai biancocelesti. Si tratta di Martin Payero, calciatore argentino che nell’ultimo periodo è stato accostato anche al Napoli di Antonio Conte. Toccherà vedere se l’offerta per il giocatore arriverà già a gennaio oppure direttamente in estate. Il calciatore si è ripreso dall’infortunio patito dopo la gara contro l’Atalanta, rimanendo fuori sei partite consecutive. Payero è ritornato in tempo per il match col Torino sebbene sia rimasto in panchina per tutti i novanta minuti.

Il discorso legato invece a Reda Belahyane, centrocampista del Verona, è sempre più complicato poiché il franco-marocchino ha una valutazione ben più alta rispetto a Martin Payero, questo a causa della tanta concorrenza.