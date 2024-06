Calciomercato Lazio/ Lo Celso è il nome per il centrocampo: trattativa anche per Samardzic (20 giugno 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, DELE-BASHIRU AD UN PASSO. TENTATIVO PER SAMARDZIC

Prosegue il calciomercato Lazio e lo fa con un focus importante sul centrocampo con Angelo Fabiani che sta cercando i nomi giusti per consegnare una rosa completa a Marco Baroni e ammorbidire i toni di una piazza che continua a ribollire contro la gestione di Claudio Lotito. Nelle ultime ore sembra esser stata perfezionata la trattativa con l’Hatayspor per l’acquisto di Fisayo Dele-Bashiru che arriverà in Italia per una cifra intorno ai 6 milioni di euro e andrà ad occupare uno spazio nel centrocampo biancoceleste. La fisicità del nigeriano lo rende molto simile a Folorunsho e, con Baroni, potrebbe andare a ricoprire lo stesso ruolo che aveva il centrocampista italiano nell’Hellas Verona della scorsa stagione. Sempre sulla trequarti è tornato di moda il nome di Lazar Samardzic dell’Udinese che, secondo Alfredo Pedullà, la Lazio avrebbe attenzionato già a gennaio e sta chiedendo informazioni sulla fattibilità dell’operazione con la squadra friulana. L’idea dell’Udinese sembra quella di chiedere una cifra intorno ai 25 milioni di euro ma potrebbe essere decisivo l’inserimento di contropartite gradite dai bianconeri che, nella scorsa estate, sono stati molto interessati a Toma Basic e potrebbero voler approfondire la questione.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, FABIANI VUOLE LO CELSO DEL TOTTENHAM

Nelle ultime ore, però, per il calciomercato Lazio stanno salendo le quotazioni dell’argentino Giovanni Lo Celso di proprietà del Tottenham e reduce da una serie di stagioni sfortunate che hanno ridotto drasticamente le sue quotazioni nonostante un talento indiscutibile. L’ex Rosario Central, secondo The Sun, interessa molto ad Angelo Fabiani che ha fatto recapitare a Londra la prima offerta al Tottenham che, però, avrebbe già rifiutato e alzato la posta a circa 10 milioni di euro. Lo Celso rimane un calciatore dalle indubbie qualità ma, chi lo comprerà, dovrà far affidamento alla sua precaria tenuta fisica che lo ha portato a saltare troppe partire e ridimensionare la carriera di quello che era considerato uno dei talenti più cristallini del calcio argentino.











